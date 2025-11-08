Blu-ray『超光戦士シャンゼリオン』CM公開 “涼村暁”萩野崇がナレーション 新規収録!!
個性豊かなキャラクターや予測不能なエピソードが注目を集め、今も根強い人気を誇る異色のヒーロードラマ『超光戦士シャンゼリオン』。東映ビデオ新プロジェクト「みんなで決めよう！東映特撮Blu-ray化PROJECT！」では多くの票を集め、2026年3月にBlu-ray発売が決定している本作について、新たに制作した『超光戦士シャンゼリオンBlu-ray BOX』CMを8日から公開した。
【画像】「『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray化決定記念！イベント!!今？」イベントビジュアル
本CMについては、同日実施のスペシャルイベント「『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray化決定記念！イベント!!今？」内にて来場者限定で先行公開いていた。CMには、萩野崇（主演：涼村暁／シャンゼリオン役）による涼村暁の新録ナレーションが収録されいる。放送から29年の時を越え、「大人の渋み」が増した涼村暁の声が楽しめる。CMは2003年に放送されたDVD商品『超光戦士シャンゼリオンBOX』のCMをセルフオマージュしたものとなっている。
CMは、東映特撮YouTube Officialにて配信される『超光戦士シャンゼリオン』第1話「ヒーロー!!俺」HDリマスター版内で配信される。また、東映ビデオ公式YouTubeチャンネルにて「主題歌スペシャルver.」を公開します。
