¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢µæ¶Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡È±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡É¡¡°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¹ðÇò¤Ø
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢µæ¶Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡Ä¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï53Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëJ-POP³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£1972Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò³ÎÎ©¤·´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼Ò²ñ¸½¾Ýµé¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤â¿¼·¡¤ê¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¤Ê¤É¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡ÖÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¡¢¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤²Î»ì¤ò»ý¤Ä¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ÎÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹µæ¶Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡È±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È±Ó¤ß¿ÍÃÎ¤é¤º¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸ì¤ë¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡Ä¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤òËÂ¤®Â³¤±¤ëJ-POP¤Î½÷²¦¡£¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤È¤Ê¤ê¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡ÛÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢Ý¯°æÍ¥°á(FRUITS ZIPPER)¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÅÄÂ¼½ß
¡ÚVTR½Ð±é¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡Ä¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï53Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ëJ-POP³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£1972Ç¯¡¢18ºÐ¤Ç¡È¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò³ÎÎ©¤·´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼Ò²ñ¸½¾Ýµé¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸ì¤ë¡¢¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡Ä¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ø¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤òËÂ¤®Â³¤±¤ëJ-POP¤Î½÷²¦¡£¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤È¤Ê¤ê¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡ÛÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Û¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢Ý¯°æÍ¥°á(FRUITS ZIPPER)¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÅÄÂ¼½ß
¡ÚVTR½Ð±é¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â