お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が8日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。「ずっと肌綺麗」と絶賛する女性芸人を明かした。

この日、柳原可奈子がゲスト出演。かつてサンドとフジテレビ「バイキング」で火曜レギュラーとして共演していた。

親子関係についてトークが及ぶ中、柳原は「自分の部屋にこもっちゃったりとか、高校生の時は。もうそういう感じでした」と自身の反抗期に言及。「でも、ほんとに一瞬で、私、テレビに出だした21歳とかになったら、ほんと後輩みたいな感じ。“お小遣いください”とか、“一緒に旅行ついてきます”とか。後輩みたいになってて、正直。一番楽しかったです、父との生活で」と懐かしんだ。

柳原は19歳の時に母を亡くしており、2013年には父も亡くしている。

伊達は「可奈子ちゃん偉いなと思ってたから、なんかいろんなの乗り越えてさあ」としみじみ。「スタジオ来るとニコニコニコニコして元気だし、ずっと陽だし。可奈子ちゃん、凄いなと思っていた、本当に」と話した。

さらに「ずっと肌綺麗な。それも昔から思っている」と伊達。柳原が「え、本当？」と驚くと、伊達は「40（歳）って聞いてびっくりした」。富澤たけしも「赤ちゃんみたいな肌してる。なんかやってんの？ケア」と賛同すると、柳原は「ちょっと、シミ取りとかは行ってますけど。ええー、嬉しい。ありがとうございます。やっぱ、油分多めの食事ですかね」と感激していた。