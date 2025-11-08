「浜名湖賞・Ｇ１」（８日、浜名湖）

２号艇の原田幸哉（５０）＝長崎・７６期・Ａ１＝が、３カドまくりで大会初優勝。Ｇ１は、昨年４月の大村周年以来となる通算２０回目の優勝。優勝賞金１２００万円を上積みして、賞金ランキングは一気に１３位まで浮上した。２着には６号艇の上田龍星、３着に１号艇の茅原悠紀が入った。

ファイナルも原田のエース機パワーがさく裂した。レース前のＳ特訓から３カドで練習を行い、展示、本番とも３カドを選択。「３、４号艇ともうまく意思疎通できた」とイメージ通りの進入から、コンマ１４のトップＳを放ってまくり一撃。完璧なレース運びでタイトルをつかんだ。

序盤こそ半信半疑だったが「２日目になってすごいエンジンだと気付いた」と、浜名湖が誇る３０号機のポテンシャルを実感。８走中６走で０台Ｓ、５勝中４勝がまくりでの白星だった。特に終盤戦に入った準優勝戦で４カドまくり、優勝戦では３カドまくりと、圧倒的な機力の違いを見せつけての優勝だった。

これで目標だった年末のＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）出場が視野に入っただけでなく、来年のＳＧ・ボートレースクラシック（２６年３月２４〜２９日・蒲郡）の権利も獲得。「それはすごくでかい。地元の大村で行われる来年のグランプリ（２６年１２月１５〜２０日）のためにもクラシックから出たかった」と青写真通りの展開に満面の笑みを浮かべた。最大目標であるグランプリ制覇へ向けては「ここから集中力を高めていきたい」と気を引き締めた。