¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¡¼óÇ¾¿Ø¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆµÜºê¶¯²½¹ç½É¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡áÃæÆü¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤Î´·¤ì¤ä¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ½ÐÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£³·î¤Î²¤½£ÂåÉ½Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¡¢´ØÀ¾Âçºß³ØÃæ¤Î¿È¤Ê¤¬¤éÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÎµ¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤òìÅÍß¤ËµÛ¼ýÃæ¡£ÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Îµå°Ò¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥·¥ç¥Ü¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤«¤é¤ÎÊÖµå¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë»þ·×¤¬Æ°¤½Ð¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥×¥ì¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤Î¤³¤È¡££×£Â£Ãµå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Î©¾ìÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¤ª»î¤·¾·½¸ÏÈ¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ø¼óÇ¾¿Ø¤¬º¸ÏÓ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£É½¾ð¤ä¸ì¤ê¸ý¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤¯°ì´Ó¤·¤Æ¸¬µõ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¶¥Áè¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ÐÃ¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£