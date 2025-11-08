【スカッと漫画】「悪いニュースの時の方が嬉々として報じてない？」TVの偏向報道に物申す反逆コメンテーターに読者からは「待望論」も【作者に聞く】
テレビの情報番組に欠かせないコメンテーターだが、近年はコメントが炎上するなどネガティブな反応が多い。そんな中、「もしも言いづらいことを代弁してくれるコメンテーターがいたら？」という想定で描かれた、洋介犬さん(@yohsuken)の漫画『反逆コメンテーターエンドウさん』を紹介。世の中の理不尽へ正面から向き合うコメンテーター・エンドウさんの言葉は、読者の心に大いに響いている。
エンドウさんというキャラクターが生まれたきっかけについて、洋介犬さんは「7年ほど前にSNS投稿用に『もし忖度(という言葉は今ほど浸透していませんでしたが)なしで凝り固まった定形のやりとりを無視するコメンテーターがいたらどうなるだろう？』という想定で描き始めました。いわゆるシミュレーションに近い形でスタートしており、今でもこれはあまり変化していません」と語る。
エンドウさんが語る言葉や主張は、キッチリとした筋立てを用意しているわけではないそうだ。「テーマに沿ってエンドウさんやケンジロンがどう答えるか、アドリブで出た結果を整理している感じで描いています。建付けとしては『監督と演者』に近いかもしれません」と、創作の舞台裏を明かす。
■「どちらかの勝利ではない」議論の目標
数あるエピソードの中で、特に反響が多かったものとして、「キラキラネーム」の回や「こどもハーネス」の回、「陰謀論」の回など、読者の生活に微妙にマッチし、他人事でない回が挙げられた。予想よりも優しい、泣ける話に好感を持ってもらえたのは意外な発見だったという(「脇役俳優」の回など）。
SNSではあらゆる事象について日々様々な意見が交わされている。洋介犬さんは、作中でエンドウさんが言っているように、「議論の完成や目標は決して『どちらかの勝利』などという矮小なものではない」と持論を展開する。「結果としてみんなにとってよい結論が出ることが最上であり、そこに個々人のメンツなど関係はないかと。そういう意味で多種多様な意見が寄せられ、考え、研磨して生活に持ち帰れればそれが一番よいのではないでしょうか」と、作品に込めたメッセージを語った。
