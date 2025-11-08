動きやすく、軽やかに。サステナブルな一着で、日常をもっと自由に【アディダス】のジャケットがAmazonに登場中‼
アイコニックを再構築。レタリングが映える、オーバーサイズジャケット【アディダス】のジャケットがAmazonに登場!
アディダスのジャケットは、あらゆるカジュアルなシーンに対応する快適さとスタイルを兼ね備えた一着。
動きやすいゆとりのあるシルエットが、街歩きにも、くつろぎの時間にも自然に馴染む。、アイコニックなデザインにひねりを加えたアレンジも印象的だ。
軽量で汎用性が高く、日常から旅先まで幅広く活躍する。素材には100パーセントリサイクル素材を使用し、ゴミの削減や資源の保全に貢献している。
アディダスのフットプリントを減らす取り組みの一環として、環境にも配慮した優れたジャケットだ。
