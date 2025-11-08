FEMMUE クレンジングバームが進化！ゆらぎ肌を癒すスパ級クレンジング体験

花々のエッセンスで“肌と心の美しさ”を育むスキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、人気の「ビューティ クレンジングバーム」がパワーアップしてリニューアル登場。とろけるようなテクスチャーと天然由来成分で、肌も気分もスパ帰りのように整う高保湿クレンジングです。メイクも毛穴汚れもやさしくオフしながら、しっとりすこやかなツヤ肌へ導きます。

FEMMUE クレンジングバームが新しくなって登場

リニューアルした「ビューティ クレンジングバーム」は、メイクや毛穴汚れをしっかり落としながら、肌環境を整える植物由来成分を贅沢に配合。

ピオニーブルーム1やプロテクティオーム2がゆらぎ肌を落ち着かせ、AHAフラワーコンプレックス3と植物オイルカクテル4が角質ケアと保湿を両立します。

さらに、CICA由来のホワイトマデカ5が透明感6をサポート。まるで肌が深呼吸するような心地よさが魅力です。

【SALONIA】新作「スムースシャインマルチケアブラシ」で叶えるツヤ髪習慣♡

肌でとろける♡温感テクスチャーと癒しの香り

価格：5,500円（税込）



“メルティングフォーミュラ”によるとろけるテクスチャーが、肌の上でじんわりとあたたまりながらメイクと自然になじみ、マッサージ効果も期待できます。洗い上がりはすっきりなのにしっとり♡

香りは、シダーウッド12やイランイラン14、ローズ*16をブレンドしたフローラルウッディ。深呼吸したくなるような癒しの香りが、1日の終わりを穏やかに締めくくります。

使用感・成分・価格情報

内容量：50g

主な成分：ピオニーブルーム1／プロテクティオーム2／AHAフラワーコンプレックス3／植物オイルカクテル（月見草オイル7／ローズヒップオイル8／オリーブオイル9／ホホバオイル10／アボカドオイル11）／ホワイトマデカ5

香り：シダーウッド12／サイプレス13／イランイラン14／オレンジ15／ローズ16

効果：ディープクレンジング・鎮静・角質＆毛穴ケア・透明感*6・ハリ・キメサポート

取扱店舗：FEMMUE公式オンラインストア／楽天公式ストア／Cosme Kitchen全店／Biople全店／@cosme TOKYO／イセタン ビューティー アポセカリー／渋谷ロフト／銀座ロフト／Amazon／LINEギフト／ZOZOCOSME ※一部取扱のない店舗があります

*1水、BG、シャクヤク花エキス、加水分解野菜タンパク *2水、1，2ーヘキサンジオール、BG、酵母エキス、ツボクサエキス、ラクトビオン酸、ビフィズス菌培養溶解質、カラスム穀粒ギエキス、マデカッソシド、カプリリルグリコール、パンテノール、安息香酸Na、ソルビン酸Ｋ、乳酸桿菌発酵液 *3水、PG、リンゴ酸、クエン酸、アスコルビン酸、ハイビスカス花エキス、酒石酸、セイヨウサンザシ花エキス、ソルビン酸Ｋ、安息香酸Na、サンシキスミレエキス *4月見草油、カニナバラ果実油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、アボカド油 *5水、 PG、マデカッソシド *6うるおいを与えて透明感をもたらす *7月見草油 *8カニナバラ果実油 *9オリーブ果実油 *10ホホバ種子油 *11アボカド油 *12ジュニペルスメキシカナ油 *13イタリアイトスギ葉／実／茎油 *14イランイラン花油 *15オレンジ花油 *16ダマスクバラ花油

肌と心をときほぐす、極上のリセットタイム♡

クレンジングは“落とす”だけでなく、“癒す”時間へ。リニューアルしたFEMMUEの「ビューティ クレンジングバーム」は、メイクオフの瞬間から肌も心もリセットできるアイテムです。

植物の恵みが肌をやさしく包み込み、明日のあなたに自信をくれる心地よさを。今日の疲れをリリースしながら、透明感あふれる素肌を育みましょう♪