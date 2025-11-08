1965年10月生まれの女性です。特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか？繰り下げできるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金についての質問です。
特別支給の老齢厚生年金は65歳になる前にもらえる年金になります。特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、男性・女性ごとに生年月日や、厚生年金加入期間など一定の要件を満たした人になります。
相談者は1965年（昭和40年）10月生まれの女性ですので、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、そもそも特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給できません。
注意しておきたいのは、年金には時効があるということです。年金の受給権は、権利が発生してから5年を経過したとき時効によって消滅します。相談者は、64歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので69歳になるまでに請求手続きをしましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
