¡Ö36ºÐ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡×¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶á¶·Êó¹ð¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡¡¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡×¡Ö¤ª¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤ÎÀîÃ«³¨²»¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬11·î8Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç³Ø¤Î¾©³Ø¶âÊÖ´Ô¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÊÖ´Ô¤ò½ª¤¨¤¿ÀîÃ«¤µ¤ó¤òÏ«¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö36ºÐ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡×¸ø³«¤·¤¿ÄÌÃÎ½ñ
ÀîÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö36ºÐ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾©³Ø¶âÊÖ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤·¤ÆÊÖ´Ô´°Î»¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¾©³Ø¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò´°Î»¤·¤¿»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö³¨²»¤µ¤ó¤Ç¤â36ºÐ¤Ç´°ºÑ¡Ä¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡¤´Â¿¹¬¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¡¼¡ªÊÖºÑ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀîÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂ´¡£¸½ºß¤Ï5¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¡Öindigo la End¡×¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡×¡Öichikoro¡×¡ÖÎé»¿¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÎÌó30Ê¬²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÊJFN¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡£