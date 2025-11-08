鎌倉の人気土産「鳩サブレー」で知られる豊島屋（本社、神奈川県鎌倉市）が、新グッズ「デニムポーポバッグ」の販売を開始し、ネット上で話題となっている。



【写真】「唐突ですが」本店限定のデニムバッグ

同社公式インスタグラムは11月7日、「いつもながら唐突ですが」と前置きした上で、「本日より『デニムポーポバッグ』を販売させて頂きます」と報告。



「以前にもごさいましたデニム地のトートバッグをリニューアル致しました。外には鳩のアップリケ刺繍と、内側にあるポケットにも刺繍が入っています」「ちょっと大きめなので、ちょっとしたお出掛けにいかがでございましょうか」と商品の紹介とあわせてバッグの写真をアップ。おなじみの鳩のマークは外地と内側のポケットにのぞいている。



また「鳩グッズは本店限定販売となっております」と、ポーポバッグは鎌倉にある本店限定の商品だと説明した。



ネット上では「可愛いです…が遠すぎて買いに行けません（涙）ぜひ、通販希望します〜」「通販希望します！何卒！よろしくお願いいたします」「通販があればなぁ」など、遠方のファンからは通販を切望する声も。他には「ポーポバック！！」「いつもながらネーミングセンスに脱帽です」「ネーミングがきゃわいい」「唐突にしてはかわいすぎる」「うれしいサプライズ大歓迎です」「かわいいし丈夫そうだし便利そうです」などのコメントがあった。