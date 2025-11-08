マイメロディ＆クロミが平成ギャルに！ SHIBUYA109で“体験型ポップアップ”開催
今年50周年のマイメロディと20周年のクロミとコラボした体験型ポップアップ「SHIBUYA109 × MY MELODY ▽ KUROMI Anniversary Campaign」が、11月15日（土）〜11月30日（日）の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA109で開催される。
【写真】カラオケルーム風!? キュートなフォトスポットが登場
■テーマは「メロクロな関係」
今回開催される「SHIBUYA109 × MY MELODY ▽ KUROMI Anniversary Campaign」は、ふたりの“正反対だからこそ一緒にいると最強で最高”な「メロクロな関係」をテーマに、館内でさまざまな施策を展開する期間限定のイベント。
8階「DISP!!!」では、体験型ポップアップスペース「MY MELODY ▽ KUROMI 放課後アニバーサリーパーティ！」がオープンし、平成ギャルになりきったメロクロと一緒に、“放課後、友達と渋谷で遊んで盛り上がる青春シーン”をイメージした3つのフォトスポットが楽しめる。
また、平成のダンスブームを象徴する“パラパラ”風にリミックスしたマイメロディとクロミの楽曲に合わせ、2人1組で踊って撮影ができる「パラパラチャレンジブース」も用意。加えて、本ポップアップスペースで撮影した写真や動画をSNSに投稿した人には、数量限定のノベルティがプレゼントされる。
さらに、人気24ブランドとのオリジナルコラボアイテムの先行販売やノベルティ配付が行われるほか、SHIBUYA109外壁懸垂幕をはじめ館内外にはスペシャルデコレーションが登場しアニバーサリーイヤーのフィナーレを盛り上げる。
※▽の正式表記はハート
