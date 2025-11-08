¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¡×¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷à·ãÊÑá¥»¡¼¥é¡¼Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬µÕ¤ËÉÝ¤¤¡×¡ÖÈ¿Â§¤À¤·ºá¿¼¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÁ´Á³¤¤¤±¤Þ¤¹¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¸µNHK²òÀâ°Ñ°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¤Ç¡¢¹õÅÄÍ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ø¹õ¤Á¤ã¤ó&´ä¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Ä¤«¤·¥Ë¥å¡¼¥¹µÊÃã¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£15»þ7Ê¬º¢¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã!¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Î´ë²è¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ë²ÚÎï¤Ê¤ëÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢²Ä°¦¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¸Î¤«»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´Á³¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ãÏÂ´¶¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬µÕ¤Ë¡ÊÉÝ¡Ë¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¡×¡ÖÈ¿Â§¤À¤·¡¢ºá¿¼¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤¬µï¤¿¤éÀäÂÐ¸ýÀâ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£