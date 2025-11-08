◆秋季練習（8日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの渡邉陸捕手（25）が、今季味わった悔しさを胸に練習に励んでいる。この秋は守備ではブロッキングとスローイングの安定、打撃では150キロを超える真っすぐを長打にすることをテーマに取り組んでいる。

今季は開幕1軍でスタートし、24試合に出場したが打率2割2分2厘にとどまった。6月中旬以降は2軍で試合を重ね、1軍に再昇格することができなかった。「チャンスをもらえたのに、圧倒的な数字を残せなかった」。その上で「チームが日本一になったのはうれしいけど、個人としては悔しいシーズンだった」と唇をかむ。

それでも、今季は地道に肉体改造を行ってきた。その背景には、一昨年オフから自慢の強打を磨くために増量したが、昨春のキャンプで肋骨（ろっこつ）を折って離脱した経験がある。増量後は「動きにきれがなく、走れなかった」と振り返る。

そこで春先から体脂肪を落としたところ、動きにきれが出たといい、14％から11％と徐々に減らした。「体を絞った方が感覚的に動けていた」

第3クールを迎えた秋季練習は「やりたいことだけに集中してできている。この期間だけではなくシーズンを通して自信もついてきてはいる」と強調する。

秋の練習を終えると、体脂肪はそのままで、筋肉量を上げる体づくりをして来季に備える。今季味わった悔しさを糧に、来季への飛躍につなげる。（浜口妙華）