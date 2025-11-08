「本当に凄いし最高」「泣いた泣いた！」J１初年度の岡山が残留確定！“難易度の高いミッション”をクリア「めっちゃ嬉しい」などファン歓喜
クラブ史上初のJ１に臨んだファジアーノ岡山が、２試合を残して残留を決めた。
J１の35節時点で、岡山は勝点41で15位。降格圏の18位・横浜FCとは勝点９差だった。迎えた11月８日の第36節で、横浜FCは鹿島アントラーズに１−２で敗れた。この試合の約１時間後、岡山は敵地での川崎フロンターレ戦に臨んだ。
岡山は84分に先制を許すも、90＋５分に松本昌也が起死回生の同点ゴールを奪取。１−１のドローに持ち込んだ。
試合後にクラブの公式Xが「今節の結果をもって、ファジアーノ岡山のJ１残留が決まりました」と報告。「初昇格したシーズンでの残留という、当クラブにとって非常に難易度の高いミッションは、クラブに関わるすべての方のご尽力によって成し遂げられたものと、深く感謝申し上げます。まずは今季の残り２試合、引き続き全力で戦います」と続ける。
この投稿には「終盤は苦しかったけど、本当に良いシーズンでした！！」「めっちゃ嬉しい」「泣いた泣いた泣いた！！！！」「本当よかったなぁ」「初のj１で残留できるのは本当に凄いし最高なんよ！」「ほんとによく頑張ったよな」「来期もJ１の舞台でワクワクさせて頂戴！」といった声があがっている。
今季は“全試合ホームエリア完売”の偉業も達成。ファン・サポーターの熱い声援を背に、岡山が新たな歴史を刻んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
J１の35節時点で、岡山は勝点41で15位。降格圏の18位・横浜FCとは勝点９差だった。迎えた11月８日の第36節で、横浜FCは鹿島アントラーズに１−２で敗れた。この試合の約１時間後、岡山は敵地での川崎フロンターレ戦に臨んだ。
岡山は84分に先制を許すも、90＋５分に松本昌也が起死回生の同点ゴールを奪取。１−１のドローに持ち込んだ。
この投稿には「終盤は苦しかったけど、本当に良いシーズンでした！！」「めっちゃ嬉しい」「泣いた泣いた泣いた！！！！」「本当よかったなぁ」「初のj１で残留できるのは本当に凄いし最高なんよ！」「ほんとによく頑張ったよな」「来期もJ１の舞台でワクワクさせて頂戴！」といった声があがっている。
今季は“全試合ホームエリア完売”の偉業も達成。ファン・サポーターの熱い声援を背に、岡山が新たな歴史を刻んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集