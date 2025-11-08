ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 橋の欄干に激突 軽乗用車の高齢者が死亡【新潟市南区】 橋の欄干に激突 軽乗用車の高齢者が死亡【新潟市南区】 橋の欄干に激突 軽乗用車の高齢者が死亡【新潟市南区】 2025年11月8日 18時0分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 7日夕方、新潟市南区大倉の県道にかかる根岸橋で８２歳の男性が運転する軽自動車が欄干に衝突しました。この事故で男性は意識不明の状態で市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 緊急走行中に救急車のタイヤが外れる…急病者からの119番通報受け出動も到着前に走行不能に けが人なし 新潟・魚沼市 男子高校生(16)を無免許運転で現行犯逮捕 パトロール中の警察が破損した車を見つけて事案発覚 新潟・江南区 船上や港でのテロの発生に備え佐渡汽船乗組員が自主警備訓練 海上保安署がさすまたの使い方など指導 新潟 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 東京, デイサービス, ネジ, 生花, 神事, フローリング, 葬儀, 在宅医療, 仏壇