『プレデター：バッドランド』一族から死を宣告される“追放前夜”の衝撃シーンを公開
宇宙最強の戦士と称される“プレデター”を初めて主役に据えたシリーズ最新作『プレデター：バッドランド』が、11月7日に全世界同時公開された。1987年に第1作が登場して以来、唯一無二の世界観と緊迫の死闘で世界的な支持を集めてきた「プレデター」シリーズ。その歴史を塗り替える新章が、いよいよ幕を開けた。
【動画】『プレデター：バッドランド』本編映像
本作では、シリーズで初めてプレデターを主人公として描く。舞台は、生存不可能とうたわれる最悪の地＜バッドランド＞。未熟ゆえに一族を追われた若きプレデター〈デク〉は、己の存在を証明するため、より凶悪な獲物を求め、激しい戦いを繰り広げる。孤独な旅に現れたのは、謎の半身アンドロイド〈ティア〉。敵だらけの状況で絆を育みながら、生と死を賭けた戦いに身を投じていく。
公開にあわせて解禁された本編映像は、プレデターの種族・ヤウージャ族の惑星で、デクが一族から死を宣告される“追放前夜”の衝撃的なシーン。族長である父により拘束され、死を宣告されるデク。
次の瞬間、腰のホルダーから放たれたガジェットが、デクの足に絡みつき、ひざまずく格好に。大きく映し出されたデクの表情には、驚きと恐怖、そして理解しきれない現実への戸惑いが交錯している。咆哮を上げ、抵抗しようと体をよじるが、拘束は解けない。
その隣に立つデクの兄クウェイに、父は「死してこそ認められる」と語りかける。その言葉を聞いたクウェイがゆっくりとデクの方へ歩み出る。拘束を外そうと力を込めるデク。近づいた二人の視線が交わるも、兄の表情の真意は読み取れない。デクは懇願するような声で「父上」と呼びかけるも、兄は腰の剣を抜き、紅い光を放つ刃を構える。必死の抵抗も虚しく、デクの顔の前にかざされる刃。もう一度兄を見つめ、デクはその名前を呼ぶ。「ひるむな、弟よ」と告げ、剣を構える兄。デクは大きく息を吸い、目を閉じる。そして、剣が振り上げられる――。
暗闇の中で浮かび上がるのは、“狩る者”であるはずのプレデター・デクの“狩られる”恐怖と屈辱。若きプレデター・デクは、なぜ生存不可能な地・バッドランドに追放されたのか。バッドランドでデクと出会う半身のアンドロイド〈ティア〉を演じたエル・ファニングが「これまでで最も表情の豊かなプレデター」と評した通り、デクの痛みと過酷なサバイバルの始まりが、この1分に凝縮されている。
