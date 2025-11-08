巨人・田中将大投手が８日、仙台市内で初心者向けの野球教室「マー君カップ２０２５」を開催。約２時間、講師役を務めたあとプロ２０年目を迎える来季への決意を口にした。

楽天から移籍１年目の今季は１軍１０登板で３勝（４敗）。史上４人目となる日米通算２００勝の偉業を達成したが「今シーズンも１軍で投げられたゲームは数少なかったですし、自分としてはやはり、１年間１軍で投げ続けたい。シーズン、特に後半はいいきっかけをつかむことができたと思っている。このオフシーズン、いい練習をして、キャンプ、シーズンと入っていくための準備をしっかりしたいと思います」と自らにムチを入れた。

来季待ち受けるのは若手との先発サバイバル。シーズン全日程終了後も連日トレーニングで汗を流しており「競争に勝っていかないといけない。結果を出し続けないと、こういう立場でやっていくのは難しいと思う。過程をしっかり大事にして、取り組むべきことを１つ１つクリアしてゲームにつなげていけたら」と前を見た。

今月１日に３７歳となったベテラン右腕。オフの調整は一任されており、今季築き上げてきた新フォームの修正などにも時間を費やしている。「シーズン通して取り組んできた課題はやっぱあるので。オフに入ったからこうしよう、ああしようで方向が完全に変わってしまったら、やってきた意味がない。方向性はもう自分の中で決まっているので。その中で、近いところで自分で色々試したり、より良いものを追求してやっていきたい」とプランを明かした。