◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 川崎１―１岡山（８日・Ｕ等々力）

岡山は０―１の後半アディショナルタイム５分に、ＭＦ松本昌也のヘディングシュートで追いつき、引き分けに持ち込んだ。チームはＪ１残留が確定した。

日本代表に招集された１９歳ＭＦ佐藤龍之介が絶妙なクロスから同点アシスト。「土壇場で追いつけて（Ｊ１）残留を決めたのが良かった」と安どした。得点シーンについては「大外から昌也くんがいつも入ってくれるので、そこに落とすボールを（入れた）。イメージ通りに入ってくれたので感謝したい」と振り返った。

開幕前には下位に予想された中、昇格１年目のチームを主力としてけん引し「（残留は）自分もうれしいし、クラブとしても大きいこと」と胸を張った。６月の活動と７月・Ｅ―１選手権に続く代表に向け「年齢も一番下で、失うものはない。メンバーに食い込んでいくために積極的にプレーしたい。（今回の選出に）Ｗ杯に向けて、チャンスはゼロじゃないなと。そのチャンスをつかみ取れるかは自分のこの活動次第だと思うので、必死に頑張りたい」と意気込んだ。