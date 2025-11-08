自分の語彙力、足りないかもと思うあなたへ。凄腕書店員が薦める『語彙力を鍛える本6選』

おくれ毛で風を切れ／

著：古賀及子 素粒社 1980円

「あばばあばばと思いながら大急ぎで」「ありがたみが染み渡りきる」「飲むように3 個食べる」「らっせらっせと歩く」「いろいろ食べられて豊かだった」など、一般的な言い方ではないけれど、絶妙にぴったりな表現だらけで読むのが楽しい日記エッセイ。その日あったことをつづる、ただそれだけのはずなのに、古賀さん特有の表現が愉快だから、まるで自分もその場に居合わせているかのようなうれしみがわいてきます。息子さん、娘さんの表現力も目をみはるものがあって、「ファーブルが昆虫を見るときのようなやさしい目」なんて、実際に見たことはないけどわかる気がするのがスゴイ。言葉っておもしろいな、もっとたくさんの言葉にふれたいなと、前向きな気持ちにもさせてくれます。

初の著書『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』が注目を集めたライター・エッセイスト、古賀及子による日記エッセイ。家族との愉快で多感な日々をつづった第2 弾。

人の心に深く響く「詩」の世界に学ぶ

詩のこころを読む／

著：茨木のり子 岩波ジュニア新書 1089円

詩はむずかしい、そんな苦手意識を吹き飛ばしてくれる一冊です。魅力は何より、茨木さんの語り口がやさしく、あらゆる表現で詩の魅力を伝えてくれること。冒頭の「どこの国でも詩は、その国のことばの花々です」という一文で一気に詩の世界に入り込ませてくれます。さらに「詩は感情の領分に属していて、感情の奥底から発したものでなければ他人の心に達することはできません」とも。まずは自分の感情をどう言い表すのがしっくりくるか、何個も挙げて表現力を鍛えてみようと思わされます。本書の中で私が気になった詩人は、岸田衿子さん。言葉遊びのような詩は何度も唱えたくなります。言葉と遊んで仲よくなることも、語彙力につながるかもしれません。

自らも詩人であり、たくさんの人の詩にもふれてきたという茨木のり子。自身を豊かにしてくれた作品を一つ一つ語りながら、魅力的な詩の世界に誘う。



