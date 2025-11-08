■フィギュアスケートNHK杯（8日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

グランプリシリーズ第4戦のNHK杯、男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が、合計287.24点で同大会日本人男子初の3連覇を達成した。

SP2位の佐藤駿（21、エームサービス／明治大）は会心の演技でフリー自己新の189.04点をマーク。合計285.71点でわずか1.53点及ばなかった。GPシリーズ第2戦の中国杯を制していた佐藤は、今大会3位以内に入ったため12月のGPファイナル（名古屋）進出を決めた。

最終滑走の鍵山は、冒頭の4回転サルコウは成功させたが、次の4回転トウループで転倒。だがそこから立て直し、以降のジャンプは全て着氷。オペラ曲「トゥーランドット」の壮大な曲調に合わせ、力強いステップを最後までみせた。男子シングルでの3連覇は日本勢初で、プルシェンコ（ロシア、98年〜00年）以来、2人目の快挙となった。

佐藤は冒頭で高さのある4回転ルッツを着氷させると、4回転トウループからのコンビネーション、単独の4回転トウループなど、ダイナミックにジャンプを次々と決めていった。ジャンプは全て着氷し、終盤も滑らかなステップシークエンスで最後まで滑り切った。演技後は右手で力強いガッツポーズをみせ、大歓声に応えた。

僅差で優勝を決めた鍵山は、インタビューで3連覇について聞かれても「悔しさが8割」と口にし、「やはり素晴らしいパフォーマンスを皆様に見せたかった」とミスがあったことを悔やんだ。来年2月の冬季オリンピック™に向けて「まだまだ伸びしろのあるパフォーマンスだったので、もっともっといいものをお見せできるように」と意気込みを語った。

【男子シングル結果】

1）鍵山優真 287.24点

2）佐藤駿 285.71点

3）L.ブリッチギー 246.94点

・・・・・・・・・・・・・・・

12）垣内珀琉 186.40点