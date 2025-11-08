西から低気圧や前線が近づくため、全国的に雨が降りそうです。西日本は昼過ぎまで雨の降る所が多いでしょう。東日本は、朝から夜まで降ったりやんだりで、夕方以降は雨足が強まりそうです。北日本は午後から雨の所が多く、落雷や突風に注意してください。また、きょう雪が積もった地域では路面状況が悪くなりそうなので、車の運転も注意が必要です。

あすの気温です。西日本や東日本は、きょうより低くなる所が多いでしょう。東京は日中14℃程度までしか上がらない予想で、12月並みの寒さになりそうです。北日本はきょうより高い所が多く、札幌の最高気温は10℃の予想です。一方、那覇は日差しも手伝って、29℃まで上がる見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：11℃

青森 ：15℃ 盛岡：11℃

仙台 ：13℃ 新潟：14℃

長野 ：13℃ 金沢：17℃

名古屋：16℃ 東京：14℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：20℃ 松江：19℃

高知 ：21℃ 福岡：22℃

鹿児島：24℃ 那覇：29℃

週間予報です。札幌や新潟は、曇りや雨の日が多いでしょう。週明けは風も強まるため注意してください。仙台や東京から福岡にかけての各地は、月曜日から水曜日は晴れる所が多い見込みです。西日本や東日本は日中は18℃前後まで上がる日が多く過ごしやすい陽気ですが、朝は一桁の冷え込みの所が多いでしょう。沖縄は台風26号の影響で、週明けから大雨のおそれがあります。