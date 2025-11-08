Àîºê´õ¤¬Ä¹ÃË¤Î»Ñ´é½Ð¤·Åê¹Æ¡¢ÂçÎÌ¥é¥Ö¥Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡ÖÇ®¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÂçÎÌ¹ØÆþ
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Î®¹Ô¸ì¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥é¥Ö¥Ö¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Àîùõ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥é¥Ö¥Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¡Á¡¡1¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤ËPOPMART¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½ÌóÃíÊ¸¤·¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÂçÎÌ¤Î¥é¥Ö¥Ö¤È¶õ¤È¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö1¤Ä1¤Ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¡³«¤±¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¿ô10¸ÄÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥é¥Ö¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥é¥Ö¥ÖÇ®¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤ë¥«¥²¥È¥é¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£