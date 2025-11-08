元テレビ朝日アナウンサーの川松真一朗氏（44）が8日までにSNSを更新。かつてプロ野球巨人でプレーしたMLBオリオールズの菅野智之当主と今季限りでの現役引退を発表した巨人長野久義外野手（40）のトークイベントをPRした。

イベントは11月29日に「菅野智之・長野久義スペシャルトークイベント Presented by GOOD LIFE」と題し、都内のホテルニューオータニで開催予定。川松氏はモデレーターを務める。

川松氏は「夢を追いかける究極対談 菅野智之・長野久義スペシャルトークイベント Presented by GOOD LIFE これまで多くの人々に夢や希望を発信し続けてきたすごい2人と対談をします。私がモデレーターを務める事になりました。是非、皆さま、当日は会場でお会いしましょう！！」と呼びかけた。

菅野は、昨オフにメジャー移籍し、今季30試合に先発。10勝10敗、防御率4・64の成績を挙げ、規定投球回（162回）に迫る157回を投げた。イベントではメジャーデビューイヤーを終え、今の心境や来季への抱負など、ここでしか聞けないエピソードトークを語るという。トークの相手役として、巨人時代から親交深く、今季で現役生活に一区切りをつけた長野が出演する。

また、会場では両選手によるサイン入りグッズが当たる抽選会も実施するという。チケットは専用サイトで11月7日から29日まで販売する。