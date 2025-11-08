明日11月9日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「木造DASH」第2弾。城島茂、松島聡（timelesz）、郄地優吾（SixTONES）の3人が「木造の掃除機づくり」に挑戦！電気を一切使わない木造の掃除機、本当に作れるのか？そこには想像を超える超繊細作業が待っていた…！材料探しから組み立てまで、合計17時間の奮闘の記録を大公開！

◆男たちが全力で挑む大実験！木だけで掃除機、作れるか!?

世の中のあらゆるモノを木だけで作る「木造DASH」。第2弾の今回は、「DASH島の舟屋に掃除機が欲しい！」という城島の要望で、電気のいらない木造の掃除機づくりに挑戦。「ザ！鉄腕！DASH!!」単独初参加の郄地は「モノづくりが好き。趣味でレザークラフトをやったり、バイクをいじるのも好きなのでお役に立てれば」と気合い十分。心強い即戦力候補に城島と松島も期待を寄せる。

まずは材料探しのため、始発の新幹線で新潟県へ。見つけたのは、取り壊しが決まっている築約100年の古民家。丈夫なマツの木で建てられた古民家から、古材として再利用できそうな柱をお裾分けしてもらおうと、城島が自らクレーンを操縦して古民家を解体。ピンポイントで木材をつかむ完璧なクレーンさばきに、「かっけぇ！」「15歳くらい若返って見える！」と羨望の目を向ける松島と郄地。

城島がせっせと解体を進める間、2人はバラバラになった木材から余分な板やクギを取り除く作業。事務所入りは郄地の後輩にあたる松島だが「DASH的には僕が2年くらい先輩ですかね」と得意げに話すも、モノづくりに慣れた郄地の方が手際が良く「違う違う！こっちがこうでしょ？」と、いつの間にか立場が逆転!?

そうして作業すること1時間、再利用できそうな古材の解体が終わると、郄地が「すごい木が出てきましたよ！」とお宝を発見！一体それは…？

そして手に入れた木材を急いで東京に持ち帰り、“木のプロフェッショナル”たちの力を借りて、いざ木造の掃除機づくり！イメージする形は、便利なハンディータイプの掃除機。しかし、一体どうやって作るのか？城島にはある秘策が…！

ミリ単位の超繊細な作業もプロに教わりながら、すべて自分たちの手で！味わったことのない緊張感に、郄地は「DASHに来てるって感じしてます！」。松島も悪戦苦闘しながら、なんとかコツをつかみ担当パーツのデザインにこだわりを見せる。計17時間の大奮闘…前代未聞の木造掃除機、果たして完成するのか!?