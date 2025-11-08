お笑いタレントの柳原可奈子（39）が8日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。長女の脳性まひを公表し、インスタグラムで発信を続ける理由を明かした。

柳原のインスタのフォロワーだというリスナーからのメッセージが読み上げられると、柳原は「ちょうど長女が3歳、次女が0歳の時に、上の娘が脳性まひで車椅子だっていうのをインスタグラムで公表して、インスタグラムを始めたんですけど」と告白した。

「それからいろんな福祉用具だったりとか、来年特別支援学校に入学するんですけど、どういうふうに学校決めたかとか、そういうのをインスタに載せていて。ハンディキャップを持ったお子さんのママさんとかがたくさん集まってくれて、逆に先輩ママさんが、こうしたほうがいいよって教えてくれたり、凄いありがたくて」とした。

「やっぱりそれまで自分一人で抱えていたものがオープンにしたことで、いろんなことを教えてもらったりとか。私も凄く勇気づけられましたし、本当にインスタとの出会いは物凄い大きいものがありました」と話した。

「同じ脳性まひのママさんで、息子は成人してますとかいう方から、こんなふうに小・中・高過ごしましたとか、みんな凄い長文で教えてくれたりして、めちゃくちゃありがたいです。逆に今赤ちゃんの子で、こういう風に進学したらいいんだっていうのを、私のを見て勉強になりましたって言ってくれる人もいますし」とした。

2019年2月に一般男性と結婚。同年11月に長女、22年11月に次女を出産。23年4月28日にインスタを開設し、「生まれつき脳性麻痺で毎日リハビリ頑張ってます」と長女に脳性麻痺があること公表していた。その後、インスタで長女についてさまざまな発信を続けている。また、22年11月に第2子となる次女も出産したことを発表している。