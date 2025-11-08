濃厚な旨味と大ぶりの海老！ ハウステンボス／ピノキオ「天然大海老のトマトソースリングイネ」
ハウステンボスでは、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”を開催中。
期間中、タワーシティ 1Fのピッツェリア「ピノキオ」では、「天然大海老のトマトソースリングイネ」が提供されています。
ハウステンボス／ピノキオ「天然大海老のトマトソースリングイネ」
価格：3,300円
販売店舗：タワーシティ 1F ピッツェリア「ピノキオ」
“European Holy Christmas2025”の期間中、タワーシティ 1Fの「ピノキオ」では、豪華な「天然大海老のトマトソースリングイネ」を提供。
濃厚な旨味と食べ応えのある大ぶりの海老と
ムール貝を、少しから目の魚介のトマトソースでいただきます。
大ぶりの天然海老が目を引く、クリスマスディナーにぴったりの一皿。
魚介の旨味が溶け込んだ濃厚なトマトソースが、リングイネによく絡みます。
同店で提供される「自家製揚げピザのリース牛ほほ肉のシチュー仕立て」 とあわせて楽しむのもおすすめです☆
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「ピノキオ」の「天然大海老のトマトソースリングイネ」の紹介でした。
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
