「名探偵コナン」1時間SP、26年1月3日に放送決定 青山剛昌氏＆キャスト陣の“思い出主題歌”も発表
【モデルプレス＝2025/11/08】TVアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送開始から1,100話を超え、2026年に30周年YEARへ。その幕開けを飾る『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』（読売テレビ・日本テレビ系）が、2026年1月3日夕方4時30分から、1時間スペシャルで放送されることが決定した。
【写真】「名探偵コナン」萩原千速役の後任声優
三が日に“謎解き初め”ができる。また、30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施。その1つが、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌氏と江
戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4人。数あるOP・ED主題歌からどんな曲がラインナップされるのか、放送のどこかで発表される。（modelpress編集部）
物語は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前―。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。しかし、楽しい時間は一瞬で終わりを告げる。人だかりの先に漂う異様な空気に、新一は殺人事件を察知し、蘭に係員を呼ぶよう指示する。
叫び声も聞こえなかったのに、なぜ事件に気づいたのか尋ねる蘭に、新一は「匂いだよ」と答え……。血の匂いを嗅ぎつけて現場へ赴き、持てる感覚のすべてを使って犯人を割り出す、緋色の高校生探偵の推理劇が始まる！そして、事件の先には、あの日へと繋がる“もう一つの下見”が…？
◆「名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」三が日に放送
◆イントロダクション
