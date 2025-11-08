「今日好き」伊藤愛依海、ショーパンコーデで美脚披露「見惚れる」「圧巻スタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が11月7日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」24歳ギャル「華奢で憧れ」美脚際立つ私服ショット
伊藤は「目線逸らしがち」とつづり、アンニュイな表情でカメラから視線を外したショットを投稿。メガネに赤いオフショルダーのロングスリーブシャツ、黒いショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた脚がのぞいている。また「おにゅーの洋服かわいーでしょー 珍しく赤」と、コーディネートについてもコメントを加え「朝急ぎすぎてアウター持っていかず出たらがちでさすがに帰り寒すぎてえぐい」と失敗談も添えている。
この投稿に「見惚れる」「スタイル圧巻」「大人っぽい」「赤似合う」「脚のラインにうっとり」「華奢で憧れる」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤愛依海、美脚際立つショーパン姿披露
◆伊藤愛依海の投稿に反響
