「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位で北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の１８８・６６点、合計２８７・２４点で日本男子初の大会３連覇を達成した。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリー自己ベストの１８９・０４点、合計２８５・７１点で２位となり、２年連続でＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

前日のＳＰでは序盤のスピンがまさかのミスで０点となったが、フリー「トゥーランドット」にのって、冒頭の４回転サルコーに成功したが、続く４回転トーループで転倒。それでも３回転ルッツ、トリプルアクセルからの３連続ジャンプと立て直し、後半の４回転トーループも成功。加点を引き出し、完璧な演技をみせた佐藤の追撃を１・５３点差で振り切った。

演技後は倒れ込んだ後、セーフのジェスチャーで会場の笑いを誘った。

優勝インタビューでは「今できる全力は尽くせた。もっともっといいものを追求していきたい。現状これが自分の実力。ファイナルも絶対いきたい。駿にも負けていられないので、もっともっと頑張っていきたい。悔しさ８割。なんとか耐えたなという感じです」と語った。

ミラノ五輪シーズンのＧＰ初戦。海外勢を含めても１９９８〜２０００年優勝のエフゲニー・プルシェンコ以来となるＮＨＫ杯３連覇で、夢舞台へ、まず好スタートを切った。鍵山はＧＰ２戦目は第６戦のフィンランド大会を予定している。