フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「黄金コンビ」。スポーツ各界の名コンビが登場した。 ボクシング界からは元世界王者の長谷川穂積氏、八重樫東氏がコンビで登場。

八重樫氏は、長谷川の衝撃減量エピを回顧。「（通常の選手の）そういうレベルではなくて…」と話した。

長谷川氏は「僕、減量っていうのものを忘れていたことがあって」と回想。浜田も「なんでやねん！アホまるだしやんか！」と全力で突っ込んで笑わせた。

長谷川氏は「減量を忘れてて。マネジャーに『あんた、そろそろ減量しいよ？』って言われて。それが計量の１週間前だったんですよ。で、体重を計ったら１０キロくらいオーバーで。どうしよう？と思って考えたのが…」と振り返った。

つづけて「どこでも、すぐ買えるもの。グラムが分かるもの、体にいい物。って考えたときに『酢だこさん太郎』っていう。酢だこ。酢なんで、体に良い」と述懐。「１枚から３枚を１日に食べて、１０キロ落として。その試合も判定で勝てました」と衝撃の過去を明かしていた。

「酢だこさん太郎」は１９７０年代から販売されはじめた人気のお菓子で、長年のロングセラーとなっている。