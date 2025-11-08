ソフトバンク・細川亨バッテリーコーチの長女でモデルや女優で活躍する細川愛倫が８日、自身のインスタグラムを更新。「２月から始まったプロ野球も終わっちゃいましたね（今更でごめんなさい）」などとつづり、父や「中学生ぶりの再会」という柳田悠岐外野手、バンデンハーク・コーチ、川口冬弥投手との２ショットを投稿した。

細川は「主にパリーグを追ってるけど、今年はセリーグの試合も観に行ったの！しかも二軍三軍、社会人野球も！！春季キャンプも行けて、フェニックスリーグも行けて、毎月試合に観に行けて、幸せな一年になりました 野球はやっぱりおもしろいなって改めて思いました」とシーズンを振り返った。

日本一に輝いたソフトバンクを祝福すると同時に「来年はどうなるか今から楽しみです…」とも。「個人的には、父が来季はホークス一軍バッテリーコーチなので、ホークスに命かけます（父の大ファンなんです笑）が！大好きな野球だから、他のチームも観に行きますし、応援させていただきます！！」と宣言した。

今季は２軍を担当した父の細川コーチは、来季は１軍を担当することが７日に球団から正式発表された。

フォロワーからは「本当に野球好きなのね♥」「今シーズンお疲れ様でした！」などと１年間の労いと同時に、「亨パパも一軍コーチはすごい」「良いツーショットばかりですね」などのコメントも寄せられた。