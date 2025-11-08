「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリー自己ベストの１８９・０４点、合計２８５・７１点で２位となり、２年連続のＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まった。北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が合計２８７・２４点で日本男子初の大会３連覇を達成した。点差はわずか１・５３点差だった。

フリー「火の鳥」の壮大な音楽にのり、冒頭の４回転ルッツを軽やかに着氷。続くトリプルアクセルからの３連続ジャンプも成功し、勢いにのった。後半の４回転トーループも完璧に成功させるなど、ジャンプをしっかりとまとめ、表現力豊かに滑り切った。演技を終えると、右拳を突き上げた。演技後は「本当に気持ちよく、全部のジャンプを跳ぶことができた。中国大会よりもステップからコレオまでの流れが１番動けていた。本当にここまで点が出るとは思ってなかった。ファイナルまで少し時間が空く。ステップ、スピンのレベルの取りこぼしあったので詰めていきたい。五輪に出てメダルを取ることが目標。叶えられるように頑張っていきたい」と語った。

佐藤は初戦の中国杯で優勝。右足首痛を抱えながらも渾身（こんしん）の演技でファイナル切符を掴みとった。昨年３位に終わった世界最高峰の舞台でさらなる躍進を狙う。