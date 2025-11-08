¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»°½½Ç¯»Ë¡×¡ÚÂè1²ó¡Û¡Ö¿ÍÌÜ¤ò¤µ¤±¤¿¤¤¡¿ÍÄ¾¯´ü¡¡×
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
µÈËÜ¶½¶ÈÍÍ¤Ç¡Ö¤«¤±¤ª¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤½¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆü¤«¤é¡¢¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥ÁWebÍÍ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤Èµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¹¹¸À¤¤Ìõ¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ç¡ØÍåÀ¸Ìç¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍåÀ¸Ìç¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¸¶¹ÆÍÑ»æ5Ëç¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÍ¤ÏÍåÀ¸Ìç¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¶ì¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò½ñ¤¯Á°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃ¯¤Ê¤ó¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤É¤³¤ÎÇÏ¤Î¹ü¤«¤ï¤«¤é¤ó¤ä¤Ä¤¬·Ú¤¯¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤«¸À¤¦¤Î¤â¶²¤ìÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¾¤ÏÀÄÌÚÍÛÊ¿¡ÊÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¿Åù¤ËÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿Æ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ë¡¢1995Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡ÊÌ¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ã¤Æ½Ð¿È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë°¦ÃÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤º¤ËÌ¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ë¡¢¿ÈÄ¹18¡Ä179cm¡ÊÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï180¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÂÎ½Å95kg¡ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë¡¢¤·¤·ºÂ¤ÎB·¿¡ÊA·¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢±¦Íø¤¡Ê¥Ù¥¿¡Ë¡¢MBTI¤ÏINTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°Å¤¯¤ÆÍ§Ã£¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾ÃËÉ»Î¤È¤·¤Æ6Ç¯´ÖÆ¯¤¡¢¡ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Ä¤Ä¤âµÞ¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¾åµþ¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«ÅìµþNSC¤È¤¤¤¦µÈËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê·Ý¿Í¤ÎÆ»¤Ø¡£
¸½ºß·ÝÎò4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÆæ¤Ë2024Ç¯¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¶¦¤Ë3°Ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡ÊORICON NEWSÍÍÄ´¤Ù¡Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä³Î¤«¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢¾¯¤·¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï»þ´Ö¤ò³ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜÅö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿Í°ì¿ÍÆ¬¤ò²¼¤²¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï»³¡¹¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
Àè¤Û¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ä¤È¥¬¥¿¥¤¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÏMAX185kgµó¤²¤Þ¤¹¤·¡¢¾åÏÓ¤ÏºÙ¤á¤Î¥®¥ã¥ë¤Î¥¦¥§¥¹¥È¤Û¤É¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¿ÈÄ¹170cm¸åÈ¾¤ÇÂÎ½Å¤¬56kg¤È¤«¤Ê¤ê²ÚÔú¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·À¸¤Þ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢³Î¤«¤Ë»×¤¤ÊÖ¤»¤ÐÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ÏÇØ¤Î½ç¤À¤È¤¤¤Ä¤â°ìÈÖ¸å¤í¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤À¤±Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èù¤«¤Êµ²±¤Ç¤¹¤¬ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡Ê¤«¤Ê¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¡Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÎÊý¤¬ÀèÀ¸¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥É¥¥É¥¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ë¡£
¤½¤ì¤À¤±ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤«¤é¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢ÂÖÅÙ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤¤¥¬¥Âç¾¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¤¢¡¢¤³¤¦½ñ¤¯¤È¤¹¤´¤¯¥â¥Æ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÍýÅª¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§Ã£¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤¿µ²±¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¡¢Å¥ÃÄ»Ò¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¥ÃÄ»Ò¤òåºÎï¤ËÀ°¤¨¤Æ´é¤¬±Ç¤ë¤°¤é¤¤¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¹â·æºî¤ÎÅ¥ÃÄ»Ò¤ò¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±£¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÌµ»´¤ËÆ§¤ßÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ó¤Êµ²±¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ²±¤ò·¡¤êÊÖ¤·¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅ¥ÃÄ»Ò¤Îµ²±¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¥ÃÄ»ÒÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë°ìµ¤¤Ë¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤â¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò²È¤ËËº¤ì¤ÆÅÐ¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¡©¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¼êÄó¤²ÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Æü¤Ç¡¢¤½¤Î¼êÄó¤²ÂÞ¤ò²È¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë»ý¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¸ÃÄÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£»×¤¨¤Ð¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤½¤³¤Çµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤¢¤ó¤ÊÈá·à¤Ïµ¯¤¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤º¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ³Ø¹»¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÀèÀ¸¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤éÀèÀ¸¤¬ÌÜâÁ¤òµ¯¤³¤·¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÄ«¤Î²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÊì¿Æ¤¬¶µ¼¼¤Þ¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÆÏ¤±¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¼êÄó¤²ÂÞ¥ª¥ó¥ê¡¼ÅÐ¹»¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é²¿¤âÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢²¿¤âÈ¯¸À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¾®³Ø¹»¤Îµ²±¤Ï¤½¤³¤ÇÅÓÀä¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¡ÖÀÄÌÚ¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤ËÀ¸¥´¥ß¤ò±¿¤ÖÆæ¤Î°Ñ°÷²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£¤¢¤¡¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¿Í¤Ë´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤ò¤·¤Æ¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¶µ¼¼¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤â¥³¥½¥³¥½¤È¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
½ñ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¤Î»ä¤ÏÁ´¤¯¥â¥Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¿·ÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤ÆÅÐ¹»¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÀÄÌÚ¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤¯¤ê¡¢1ÆüÃæÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃ¯¤«¤é¤â¥Á¥ç¥³Ìã¤¨¤Ê¤¤¤·¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾ð¤±¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤ÏÃ´Ç¤¤ÎÂÎ°é¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë»¨¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¼°¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯¤··ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë¿Æ¤¬¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤ë»þ¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¤§¡¢¥â¥Æ¤Á¤ã¤¦¤Í¤§¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅÐ¹»¤·¤¿¤±¤ÉÃ¯¤«¤é¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÊÑ¤ËÉþ¤ò¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤ó¤«·ù¤Êµ²±¤À¤±¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥³¥é¥à¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§ÍÄ¾¯´ü¤Î¤ªÏÃ¤ÎÂ³¤¤Ï11/22ÅÚ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡ª