¡Ö·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Ë´¤Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê31¡Ë¤È»û²È¡Ê35¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖA¡Ýstudio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¨¡¼¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÏÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Î23Ç¯¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÊì¤¬ÀÂµî¡£¡ÖM¡Ý1¤È¤«¤â¡¢·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤È¤«¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤À¤¤¤Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¶â¤â¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤·¡£Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤È¤«¤Í¡£·ë¹½¡¢¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÊì¤«¤é¼õ¤±¤¿²¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¡£MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤é¤ä¤ä¤¨¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¡ÊÊì¤ÎÊ¬¤â¡ËÁ´Éô¥ª¥ì¤Ë¤»¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£