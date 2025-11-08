オニオングラタンスープ付き！ ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」
ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”を開催中！
期間中、レストラン「ロードレーウ」では、「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」が提供されています。
ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」
価格：2,800円
販売店舗：ハウステンボス／タワーシティ｢ロードレーウ｣
“European Holy Christmas2025”の期間中、「ロードレーウ」では、数量限定で「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット」を提供。
宮崎黒毛和牛を丁寧にハンバーグにし、じっくり煮込み、濃厚なデミグラスソースで仕上げています。
オニオングラタンスープと
サラダと一緒に楽しめます。
パンまたはライス付きです。
数量限定の特別なハンバーグセット。
宮崎黒毛和牛の旨味が溶け込んだ濃厚なデミグラスソースを満喫できます☆
熱々のオニオングラタンスープも付いた、心も体も温まるメニューです。
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「ロードレーウ」の「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」の紹介でした。
クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025”
続きを見る
ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ
続きを見る
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post オニオングラタンスープ付き！ ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」 appeared first on Dtimes.