ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」

ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”を開催中！

期間中、レストラン「ロードレーウ」では、「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」が提供されています。

 

ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」

 

 

価格：2,800円

販売店舗：ハウステンボス／タワーシティ｢ロードレーウ｣

 

 

“European Holy Christmas2025”の期間中、「ロードレーウ」では、数量限定で「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット」を提供。

 

 

宮崎黒毛和牛を丁寧にハンバーグにし、じっくり煮込み、濃厚なデミグラスソースで仕上げています。

 

 

オニオングラタンスープと

 

 

サラダと一緒に楽しめます。

 

 

パンまたはライス付きです。

 

数量限定の特別なハンバーグセット。

宮崎黒毛和牛の旨味が溶け込んだ濃厚なデミグラスソースを満喫できます☆

熱々のオニオングラタンスープも付いた、心も体も温まるメニューです。

ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「ロードレーウ」の「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」の紹介でした。

