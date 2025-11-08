Í§¾ð¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤«¤é¡© 2¿Í¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤²¦¤Î¿¿°Õ¡Ú¥»¥ê¥Ì¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ê¤Í¤³¡Û¡¿¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¦
¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤òÊ¤¤¦±Æ
¼ã¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦±¢µ¤¤ÊµùÂ¼¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÏ·¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ï³¤Äì¤Ë½»¤à°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤È·ÀÌó¤·¡¢ÈË±É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸òÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±¤Ë½±¤ï¤ìÌ¿¤«¤é¤¬¤é¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ¨¤²¤¿Àè¤ÇÏ·¿Í¤ÎÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶²ÉÝ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤Àä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¶À¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤ÈÆ±¤¸´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
Áö¤ì¥á¥í¥¹
¤à¤«¤·¡¢¥á¥í¥¹¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬¼ÙÃÒË½µÔ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë²¦ÍÍ¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢°Õ¸«¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥í¥¹¤ÏÊá¤é¤¨¤é¤ì½è·º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëå¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÆÍ§¤Î¥»¥ê¥Ì¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¤ò¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢²¦ÍÍ¤Ë3Æü¤À¤±Í±Í½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÍÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¥á¥í¥¹¤ÏÌá¤é¤º¿ÆÍ§¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÍ±Í½¤ò¾µÂú¡£Ìµ»ö¤ËËå¤Î·ëº§¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥á¥í¥¹¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±½õ¤«¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌóÂ«¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ²ñ¤·¤¿¥á¥í¥¹¤È¥»¥ê¥Ì¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Î¢ÀÚ¤ê¤äÉÔµÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È°ìÈ¯¤º¤Ä²¥¤ê¹ç¤¤¡¢¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿²¦ÍÍ¤Ï¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢²þ¿´¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ¤ª¤à¤¹¤Ó¤³¤í¤ê¤ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê°ïÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª ¤Í¤³¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡£ÁÇÅ¨¤ÊÊª¸ì¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¡½¡½!? ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·´©¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬Âè4ÃÆ¡Ø¤è¤Ã¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤òÊ¤¤¦±Æ
¼ã¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦±¢µ¤¤ÊµùÂ¼¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÏ·¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ï³¤Äì¤Ë½»¤à°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤È·ÀÌó¤·¡¢ÈË±É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸òÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ê¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±¤Ë½±¤ï¤ìÌ¿¤«¤é¤¬¤é¥¤¥ó¥¹¥Þ¥¹¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ¨¤²¤¿Àè¤ÇÏ·¿Í¤ÎÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¶²ÉÝ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤Àä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ»ö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¶À¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¿¼¤¼Ô¡×¤ÈÆ±¤¸´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
Áö¤ì¥á¥í¥¹
¤à¤«¤·¡¢¥á¥í¥¹¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬¼ÙÃÒË½µÔ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë²¦ÍÍ¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢°Õ¸«¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥í¥¹¤ÏÊá¤é¤¨¤é¤ì½è·º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëå¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÆÍ§¤Î¥»¥ê¥Ì¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¤ò¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢²¦ÍÍ¤Ë3Æü¤À¤±Í±Í½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¦ÍÍ¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¥á¥í¥¹¤ÏÌá¤é¤º¿ÆÍ§¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÍ±Í½¤ò¾µÂú¡£Ìµ»ö¤ËËå¤Î·ëº§¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥á¥í¥¹¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±½õ¤«¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌóÂ«¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ²ñ¤·¤¿¥á¥í¥¹¤È¥»¥ê¥Ì¥ó¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Î¢ÀÚ¤ê¤äÉÔµÁ¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È°ìÈ¯¤º¤Ä²¥¤ê¹ç¤¤¡¢¼Õ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿²¦ÍÍ¤Ï¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢²þ¿´¤·¤ÆÆó¿Í¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£