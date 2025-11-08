グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。男子フリーで2022年北京五輪銀メダリスト・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、188.66点をマーク。合計287.24点で優勝し、日本男子初で1998〜2000年大会を制したエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来となる3連覇を達成した。

7日のショートプログラム（SP）はスピンが0点になるミスがありながら、98.58点で首位発進した鍵山。2位の佐藤駿（エームサービス・明治大）に1.91点差をつけ、フリーに臨んだ。

「トゥーランドット」に乗って冒頭に4回転サルコーに成功。続く4回転トーループで転倒したが、その後は立て直した。演技後は氷上に倒れこんだものの、タイトルは譲らなかった。

場内でインタビューに応じた鍵山は、「最終滑走で緊張する場面だけど、自分としては最後だから思い切り楽しんで滑ろうと。ミスはあったけど、リカバリーもできた。完成型にはほど遠いけど、今できる全力は出せた。もっともっといいものをお見せできるように追求していきたい」と話した。3連覇について問われると「悔しさ8割」とし、「最高のパフォーマンスがしたいと思っていた。なんとか耐えたなという感じです」と続けた。

GPシリーズ第2戦・中国杯で優勝した佐藤は、合計285.71点で2位となり、GPファイナル（12月4日開幕、愛知）進出が決定。垣内珀琉（ひょうご西宮FSC）は合計186.40点で12位だった。



