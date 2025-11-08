10泊分の荷物もラクラク収納！実用性にこだわったキャリーバッグ【エース】がAmazonで販売中！
土産が増えても安心の大容量！旅先でも頼れるエキスパンド対応キャリーバッグ【エース】がAmazonで販売中！
流線型のリブデザインで、美しさと強度を兼ね備えた『オーバル2』7〜10泊程度の旅行や出張に適したスーツケース。ボディには、衝撃に強く耐久性に優れたABS混合樹脂を採用。表面には細かな凹凸のシボ加工を施し、キズが目立ちにくい仕様。荷物の量に応じてサイズを変更可能な「エキスパンド機能」を搭載。拡張後のマチ部分には隠しポケット搭載で小物を収納できる。
最大111Lの大容量を誇るLサイズ仕様。拡張機能付きで荷物が増えても余裕をもって対応できる作りとなっている。
旋回性に優れた双輪キャスターを採用し、段差や凹凸のある路面でもスムーズな走行が可能な設計。
本体にはキズが目立ちにくいシボ加工を施したABS混合樹脂を使用し、耐衝撃性と高級感を両立している。
荷物のこぼれを防ぐクロスベルトや仕切り、隠しポケットなどを搭載し、使いやすさに配慮された構造が特長。
