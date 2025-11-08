旨みが凝縮した長崎和牛を贅沢なカツに！ ハウステンボス／花の家「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」
ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。
期間中、レストラン「花の家」では、「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」が提供されています。
ハウステンボス／花の家「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」
価格：3,500円
販売店舗：花の家
“European Holy Christmas2025”の期間中、「花の家」では、数量限定で「長崎県産 特選和牛かつ膳」を提供。
旨みが凝縮した長崎和牛を贅沢なカツに仕立てています。
衣はサクッと、中はしっとり柔らか。
噛むほどに広がる贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
牛カツにあわせたソースはもちろん、さっぱりとした塩やわさび、レモンとあわせていただくのもおすすめ！
副菜としてサラダと
つくね汁もついています。
数量限定で提供される、特選長崎和牛の牛かつ膳。
サクサクの衣と、しっとり柔らかな和牛のコントラストが魅力です☆
噛むほどに広がる上質な旨味を、和食スタイルで存分に楽しんでくださいね！
ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「花の家」の「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」の紹介でした。
クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025”
続きを見る
ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ
続きを見る
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 旨みが凝縮した長崎和牛を贅沢なカツに！ ハウステンボス／花の家「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」 appeared first on Dtimes.