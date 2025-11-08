ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。

期間中、レストラン「花の家」では、「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」が提供されています。

ハウステンボス／花の家「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」

価格：3,500円

販売店舗：花の家

“European Holy Christmas2025”の期間中、「花の家」では、数量限定で「長崎県産 特選和牛かつ膳」を提供。

旨みが凝縮した長崎和牛を贅沢なカツに仕立てています。

衣はサクッと、中はしっとり柔らか。

噛むほどに広がる贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

牛カツにあわせたソースはもちろん、さっぱりとした塩やわさび、レモンとあわせていただくのもおすすめ！

副菜としてサラダと

つくね汁もついています。

数量限定で提供される、特選長崎和牛の牛かつ膳。

サクサクの衣と、しっとり柔らかな和牛のコントラストが魅力です☆

噛むほどに広がる上質な旨味を、和食スタイルで存分に楽しんでくださいね！

ハウステンボス “European Holy Christmas2025” に登場する、「花の家」の「長崎県産 特選和牛かつ膳【数量限定】」の紹介でした。

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

