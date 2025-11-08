【ポイント】

・9日（日）は広く、あいにくの雨。雨脚の強まる所も。

・北海道の寒さは緩むが、西〜東日本は冷たい雨。

・台風26号は13日（木）にかけて、フィリピンから台湾へ。

・短い周期で北日本に寒気が到来。10日（月）は北海道で再び雪。

・関東〜九州では10日（月）は過ごしやすい陽気。

【全国の天気】

低気圧や前線が通過するため、9日（日）は広い範囲で雨が降るでしょう。西日本は午前中を中心に、東日本は日中、北日本は午後から夜にかけて、傘の出番となりそうです。日差しがなくても、南風が吹くため、西日本では冷え込みが弱まるでしょう。9日（日）の朝は福岡や高知で16度、大阪や広島は14度の予想です。日中は北日本で寒さが緩むでしょう。札幌は前日より8度高い10度まで上がりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 0度（＋2 11月下旬）

仙台 7度（±0 平年並み）

新潟 8度（−2 平年並み）

東京 9度（−2 11月中旬）

長野 7度（＋2 10月下旬）

名古屋 13度（＋4 10月下旬）

大阪 14度（＋3 10月下旬）

広島 14度（＋3 10月中旬）

高知 16度（＋5 10月中旬）

福岡 16度（＋3 10月中旬）

鹿児島 20度（＋4 10月上旬）

那覇 24度（±0 10月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 10度（＋8 11月中旬）

仙台 13度（±0 11月中旬）

新潟 14度（＋1 11月中旬）

東京 14度（−3 12月上旬）

長野 13度（−2 11月中旬）

名古屋 16度（−3 11月下旬）

大阪 19度（−1 平年並み）

広島 20度（−1 平年並み）

高知 21度（−2 平年並み）

福岡 22度（−2 10月下旬）

鹿児島 24度（−2 10月下旬）

那覇 29度（＋1 10月上旬）

【週間予報】

10日（月）は北日本に寒気が入り、北海道では再び雪が降るでしょう。北日本は周期的に天気が変わり、次第に冬へと移り変わりそうです。関東〜九州では10日（月）は天気が回復し、東京は3日ぶりに20度に達する見込みです。一方、台風26号は13日（木）にかけてフィリピンから台湾へ進むでしょう。沖縄でも台風の影響が出るおそれがあり、注意が必要です。