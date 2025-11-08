日テレNEWS NNN

【ポイント】

・9日（日）は広く、あいにくの雨。雨脚の強まる所も。
・北海道の寒さは緩むが、西〜東日本は冷たい雨。
・台風26号は13日（木）にかけて、フィリピンから台湾へ。
・短い周期で北日本に寒気が到来。10日（月）は北海道で再び雪。
・関東〜九州では10日（月）は過ごしやすい陽気。

【全国の天気】

低気圧や前線が通過するため、9日（日）は広い範囲で雨が降るでしょう。西日本は午前中を中心に、東日本は日中、北日本は午後から夜にかけて、傘の出番となりそうです。日差しがなくても、南風が吹くため、西日本では冷え込みが弱まるでしょう。9日（日）の朝は福岡や高知で16度、大阪や広島は14度の予想です。日中は北日本で寒さが緩むでしょう。札幌は前日より8度高い10度まで上がりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　0度（＋2　11月下旬）
仙台　　7度（±0　平年並み）
新潟　　8度（−2　平年並み）
東京　　9度（−2　11月中旬）
長野　　7度（＋2　10月下旬）
名古屋　13度（＋4　10月下旬）
大阪　　14度（＋3　10月下旬）
広島　　14度（＋3　10月中旬）
高知　　16度（＋5　10月中旬）
福岡　　16度（＋3　10月中旬）
鹿児島　20度（＋4　10月上旬）
那覇　　24度（±0　10月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　10度（＋8　11月中旬）
仙台　　13度（±0　11月中旬）
新潟　　14度（＋1　11月中旬）
東京　　14度（−3　12月上旬）
長野　　13度（−2　11月中旬）
名古屋　16度（−3　11月下旬）
大阪　　19度（−1　平年並み）
広島　　20度（−1　平年並み）
高知　　21度（−2　平年並み）
福岡　　22度（−2　10月下旬）
鹿児島　24度（−2　10月下旬）
那覇　　29度（＋1　10月上旬）

【週間予報】

10日（月）は北日本に寒気が入り、北海道では再び雪が降るでしょう。北日本は周期的に天気が変わり、次第に冬へと移り変わりそうです。関東〜九州では10日（月）は天気が回復し、東京は3日ぶりに20度に達する見込みです。一方、台風26号は13日（木）にかけてフィリピンから台湾へ進むでしょう。沖縄でも台風の影響が出るおそれがあり、注意が必要です。