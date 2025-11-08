300²¯Ä¶¤¨¤ÎÂçÁèÃ¥Àï¤¬Ëë³«¤±¡ª ÊÆESPNµ¼Ô¤¬ÏÀ¤¸¤¿Â¼¾å½¡Î´¤Î¥É·³ÅÅ·â·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡ÖÀµÄ¾¡¢Èà¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¡£¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ØÄ©¤àÏÂÀ½ÂçË¤¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡11·î8Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÆþ»¥À©ÅÙ¡Ë¿½ÀÁ¤òMLB¤Ë´º¹Ô¡¢Á´30µåÃÄ°¸¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯
¡¡¤Ä¤¤¤ËÂçÁèÃ¥Àï¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡£NPB¥¥ã¥ê¥¢8Ç¯¤Ç¡¢ÄÌ»»265ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±OPS.951¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡ÈÆüËÜµå³¦ºÇ¶¯¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËMLBÊ£¿ôµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¡£É¬Á³Åª¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¤Î¹âÆ¤âÉ¬»ê¤Î¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É»ñ¶âÎÏ¤ÎËÉÙ¤ÊµåÃÄ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÊÆµå³¦¤Ç¤â¡Ö¥à¥é¥«¥ß¡×¤ÎÌ¾¤ÏÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤Ï¡¢ÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØThe Rich Eisen Show¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈà¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤È¤Ï»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¤ËÆ±µåÃÄ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¿¨¤ì¡¢ÏÂÀ½ÂçË¤¤Î¥¹¥¿¡¼·³ÃÄÆþÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Î¼çÀï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥µ¡¼¥É¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¼é¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÉÔÆ°¤À¡£¤½¤·¤ÆDH¤Ë¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤¤¤ë¡£¥à¥é¥«¥ß¤Ï³°Ìî¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÈà¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢Â¼¾å¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Æ¹ñ¤Î°ÜÀÒ»ö¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËNPBµÏ¿¤È¤Ê¤ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡Ö²¦Ä«¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥à¥é¥«¥ß¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÀ¨¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ø°Â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤ËÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡£Èà¤¬ÈôÌö¤ÎÉñÂæ¤È¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ÀÌó¶â2²¯¥É¥ë¡ÊÌó308²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤ÎÆ°ÀÅ¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]