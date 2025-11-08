¼÷Ì¿¤Ï50ºÐ¤Þ¤Ç¤Î7¤Ä¤Î½¬´·¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ä¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬87Ç¯ÄÉÀ×¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¿Í¤Î¾ò·ïŽ£¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¡¦L¡¦¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡ÊÃø¡Ë¡¢ÊÆÅÄÎ´¡Ê´Æ½¤¡Ë¡¢ÆóÌÚÌ´»Ò¡ÊÌõ¡Ë¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¼°¡¡¤è¤ê¤è¤¿ÍÀ¸¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¼ã¤¤¤È¤¤ÎÀ¸³è½¬´·¡É¤¬Ï·¸å¤ò¶ì¤·¤á¤ë
¿Í¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Î»à¤ò·Ú»ë¤·¤¬¤Á¤À¡£»à¤Í¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶ì¤·¤ß¤Ï½ª¤ï¤ë¤«¤é¤À¡£¤Ç¤â¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»à¤Î½Ö´Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ê±ó¤È¤¤¤¦¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¶õ¹Á¤Î¾å¶õ¤ÇÀû²ó¤·¤Æ²á¤´¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿©½¬´·¤ÎÍð¤ì¤È±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎºÇ¤âÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÈèÏ«´¶¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä´ØÀá±ê¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢»à¤Ë¤¤¤¿¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëãáã¤äËýÀ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÉÔ·ò¹¯¤Ê½¬´·¤ÎÉûºîÍÑ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤ì¤Û¤É½ÅÂç¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢80ºÐÂæ¡¢90ºÐÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤¤¹¤®¤Ç50Ç¯¤â³±¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹À¸¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÌÀ³Î¤ÊÊó½·¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤¤¤Ö¤óÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä¹¼÷¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÂçÎÌ¤Î»Ø¼¨¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¡È50ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÁªÂò¡É¤¬Ï·¸å¤òº¸±¦¤¹¤ë
»é¼Á¤òÈò¤±¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¡Ê¤¿¤À¤·°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ë¡£ÀÎ¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ÎÀÝ¼è¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡Ê¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Ï²á¾êÀÝ¼è¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤½¬´·¤ò¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¯´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¥è¥¬¡¢âÔÁÛ¡¢Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÇ¾¥È¥ì¡Ë¡¢Á´Î³Ê´¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¹â¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÀÝ¼è¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ù¤ÆÌ¾°Æ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹¼÷¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤ß¤Ê¾ï¼±Åª¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¥Ü¥¹¥È¥ó»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹¼÷¤ÏÀ¸³è½¬´·¾å¤Î7¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢50ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÁªÂò¤¬70ºÐ°Ê¹ß¤Î·ò¹¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¡¶Ø±ì¡¢¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÍðÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢£Äê´üÅª¤Ê±¿Æ°¡¢¤ÂÎ½Å¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥°ÂÄê¤·¤¿·ëº§À¸³è¡¢¦¶µ°é¡¢¤½¤·¤Æ§¿ÍÀ¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÂÐ½è¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö¶Ø±ì¡×¡ÖÅ¬ÎÌ¤Ê°û¼ò¡×¡ÖÃÏÃæ³¤¼°¤Î¿©À¸³è¡×¤¬»àË´Î¨¤ò¸º¤é¤¹
¤·¤«¤·¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¼ºÇÔ¤òÈÔ²ó¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â·è¤·¤ÆÃÙ¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¸¦µæ¤ò¼çºË¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦E¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÈï¸³¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ50ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÈÕÇ¯¤ËÈ¼Î·¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤»¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é°û¼ò¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ÎÂ¡¤äÇ¾¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö5Ç¯¤â¤¿¤Æ¤Ð¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤Ï¾Ð´é¤Ç¸À¤¦¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î¼Ò²ñ³¬ÁØ¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤â¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï·ò¹¯¾å¤Î½¬´·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÌÌ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶áÇ¯¤ÎÊÌ¤Î¸¦µæ¡ÊKnoops, K. T. B., de Groot, L. C. P. G., Kromhout, D., Perrin, A.,¡¡Moreiras-Varela, O., Menotti, A., et al. (2004). Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women. Journal of the American Medical¡¡Association, 292(12), 1433-1439.¡Ë¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¡±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢µÊ±ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÅ¬ÎÌ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤²ÌÊª¡¦ÌîºÚ¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯Åª¤ÊÌý¤òËÉÙ¤Ë¤È¤ëÃÏÃæ³¤¼°¤Î¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î½¬´·¤¬¡¢º£¸å10Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤ò60¡ó¤â¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¢£°äÅÁ»Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢¥²¥Î¥à»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÍ¶ÏÇ¤Î1¤Ä¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¼÷Ì¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢¼õÂÛ¤ÎÃÊ³¬¤ÇDNA¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¨¡¨¡¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿¤¹¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸Â¤é¤ì¤¿À¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë°äÅÁ»Ò¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ·¤Î¿§¤äÀÊÌ¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¥Ï¥ó¥Á¥ó¥È¥óÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤Ë°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÂÎò¤¬¡¢¿´Â¡ÉÂ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢°ìÉô¤Î¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê·ò¹¯¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëÍ×°ø¤À¡£
¤Ç¤â¡¢ÆÃÄê¤ÎÁÇ°ø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÐÀ¸»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Î¾ì¹ç¤ÏDNA¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¤ÈÏ·²½¤ÎÆ»¶Ú¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¥¹¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÐÀ¸»ù¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬Äê´üÅª¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤¬±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·²½¤Î¾õÂÖ¤¬ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÀ¸»ù¤Î¡Ö¥Æ¥í¥á¥¢¡×¤ÎÄ¹¤µ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ã¤¤¤òÂ¬Äê¤·¤¿¡£
¥Æ¥í¥á¥¢¤È¤Ï¡¢À÷¿§ÂÎ¤ÎËöÃ¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌò³ä¤òÈ÷¤¨¤¿Êª¼Á¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ï·²½¤ÎÀ¸Êª³ØÅª»ØÉ¸¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥í¥á¥¢¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÎô²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÙË¦¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬Í¶È¯¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÐÀ¸»ù¤Î¤¦¤Á±¿Æ°½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Æ¥í¥á¥¢¤¬Ä¹¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï9Ç¯Ê¬¤ÎÏ·²½¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ä¶¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤ÊÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÀ¸»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¡¦ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎµÏ¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°äÅÁ»Ò¤Î¹½À®¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸2¿Í¤Î¿ÍÊª¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÄÉ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÄÉÀ×¤µ¤ì¤¿»öÎã¤Î79¡ó¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÀ¸»ù¤Î°ìÊý¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤âÈ¯¾É¤·¤¿¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¿±¿¤â¿Ô¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢DNA¤¬´°Á´¤ËÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶á¤¤°äÅÁ»ÒÅª´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£
Î¾¿Æ¤È¤ÏÈ¾Ê¬¡¢ÁÄÉãÊì¤È¤Ï4Ê¬¤Î1¤·¤«DNA¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÏÌóÈ¾Ê¬¡¢¤¤¤È¤³¤Ï8Ê¬¤Î1¤Û¤É¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°äÅÁ»Ò¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±°ì¤Ç¤â¡¢21¡ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤â¤¦1¿Í¤ÎÁÐÀ¸»ù¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´Ä¶¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¡Ö¿©À¸³è¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö²½³ØÌôÉÊ¡×¡Ö¹ÔÆ°¡×¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë
°äÅÁ»Ò¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈ¯¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎÆâ´Ä¶¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÈ¯¸½¤¹¤ë¡£¿ÈÂÎÅª¤Ê´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©À¸³è¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢²½³ØÌôÉÊ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¹ÔÆ°¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸DNA¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤Ï2¤Ä¤È¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³ÊÑ°Û¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤äÆÇÁÇ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê³°½ý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀøºßÅª¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î²ÈÂ²¤Î1¿Í¤Ë°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¹ÔÆ°ÌÌ¤Ç¤â¡¢°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÅµ·¿Îã¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥±¥È¥óÇ¢¾É¡ÊPKU¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥Ë¥ë¥±¥È¥óÇ¢¾É¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÂå¼Õ¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¼À´µ¤À¡£¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤àÊìÆý¡¢Íñ¡¢³Æ¼ï¤ÎÆù¤Ê¤É¤Ë¼«Á³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ä¥Î¥ó¥·¥å¥¬¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥±¥È¥óÇ¢¾É¤ÏÈ¯ºî¤äÃø¤·¤¤Àº¿ÀÃÙÂÚ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤ì¤ÐÆÃÊÌ¤Ê¿©»öÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤¬Âà±¡¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥ë¥±¥È¥óÇ¢¾É¤Î¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡ÈÉÂµ¤¤Î¤Ê¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤±
°äÅÁ»Ò¤Ï´Ä¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÏ¯Êó¤À¡£´Ä¶¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë±Æ¶Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬À©¸æ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾ï¼±Åª¤Ê´Ø·¸¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î¾¿Æ¤âÁÄÉãÊì¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢°äÅÁ»ÒÅª¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¼ò¤ò1Å©¤â¸ý¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¶½Ì£¿¼¤¤°äÅÁ³Ø¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤È·ò¹¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ä¤ä¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎÇ½¡¢·ò¹¯¡¢²óÉüÎÏ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ºÐ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°äÅÁ»Ò¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ä¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦¼Ò²ñÅª´Ä¶¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¿Æ¤ÎÆ¬¤¬¤è¤¤¤Î¤Ï°äÅÁÅª¤ËÍÍø¤À¤¬¡¢°ìÎ®¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤ËÍÍø¤À¡£
²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤È¯Å¸¤Î1¤Ä¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¹½Â¤Á´ÂÎ¤Î¼Ì¤·¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°äÅÁ»Ò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½Ð¸½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÍÑ¿´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤Ò¤¤¤¤á¤Ë¸«¤Æ¤âÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°äÅÁ»Ò¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥«¡¼¥É¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢ÇÛ¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤·¤À¤¤¤À¡£¿´Â¡ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¼ê¾å¤²¤À¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ÆÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¿Æ¤ÈÆ±¤¸Ç¯Âå¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÏÌÂ¿®¤À
ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦1¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤è¤¦¡£¿ÍÎà¤Ë¤Ï¡¢Ï·²½¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ©¸æ¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤â¡¢»à¤Ì»þ´ü¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²Á´°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¥ª¥Õ¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬DNA¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Èï¸³¼Ô¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤ÈÎ¾¿Æ¤Î»àË´Æü¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ60ºÐÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÄÀè¤ÎÄ¹¼÷¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÄ¹¼÷¤òÍ½Â¬¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ø»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ç¡¢Æ±¤¸¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌÂ¿®¤Ë¶á¤¤¡£¿ÆÀÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éÉé¤±¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½ÏÇ¯¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë²È·Ï¤À¤È¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉé¤±¸¤º¬À¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥é¥ë¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¡ÖÂÀ¤¯Ã»¤¯À¸¤¤ë¡×¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤°¤Ë»à¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Å¶ì¤·¤¤Ï·Ç¯´ü¤òÁ÷¤ë±©ÌÜ¤Ë´Ù¤ë¡£
¿Í´Ö¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢²¿¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±¿Ì¿¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯±¿Ì¿¤ò¿®¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¸¤¤¤Î¤À¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ë
¥í¡¼¥é¡¦L¡¦¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¶µ¼ø
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥È¥¹¡¦¥Ò¥ë¥ººß½»¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡¦S¡¦¥Ç¥£¥¥ó¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢µÇ°¹ÖºÂ¸ø¶¦À¯ºö³Ø¶µ¼ø¤ä¡¢Æ±Âç³ØÄ¹¼÷¸¦µæ½ê¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç½êÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¡£¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¥»¥óÇî»Î¤Î¸¦µæ¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©Ï·²½¸¦µæ½ê¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡ÊNIH¡Ë¥á¥ê¥Ã¥È¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼ºâÃÄ¹âÎð²½¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¿´Íý³ØÉô¶µ¼ø ¥í¡¼¥é¡¦L¡¦¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡Ë