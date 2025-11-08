◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦 トヨタ自動車1―2Honda鈴鹿（2025年11月8日 京セラドーム大阪）

大会連覇を狙ったトヨタ自動車は、打線が振るわず惜敗した。

4日の1回戦で完全試合を達成したHonda鈴鹿・井村勇介投手（28）の前に4回まで無得点。5回に押し出し四球で1点を返したが、7回途中から救援した花城凪都投手（30）の前に勢いを断たれた。

「4番・中堅」で先発した逢沢崚介外野手（29）は4打数無安打。同じ東海地区で何度も対戦経験のある同学年の井村には、3打席で凡退し悔しさをにじませた。

「オープン戦で対戦する時とはちょっと違った配球だった。完全試合の時はフォークが50％という割合が出ていたんで、そういったところも頭に入れながらやりましたけど。フォークにプラスしてカーブの精度がよかったので、捉えきれなかった」

チームとしての対策に加え、左打者は打席の投手寄りに立つなど個人でも工夫していたが、相手にその上を行かれる格好となった。

チームは22、24年に日本選手権、23年に都市対抗と、3年連続で2大大会のどちらかを制してきた。主将としてのシーズンを無冠で終え、逢沢の視線は雪辱の来季に向かっている。

「優勝候補とか言われていましたけど、力がないっていうところは選手全員が感じたので。この冬はしっかり目の色を変えてやらないと、来年も“いい選手が揃っているけど勝てない”って言われると思う。全員でもう一回、引き締めてやらないとっていうのは感じています」