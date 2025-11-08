9日に行われる「全国高校サッカー選手権県大会」決勝戦。

初優勝を目指す「九州文化学園」か、5年ぶりの王座奪還狙う「創成館」か。

両校の意気込みを聞きました。

◆創部7年目『九州文化学園』“圧倒して勝つサッカー”を！

（円陣）

「アップからいい準備して、やっていきましょう」

九州文化学園が掲げるのは、“圧倒して勝つサッカー”。

ボールを保持し、主導権を握るポゼッションサッカーで、観る者を惹きつけます。

部員51人を束ねるのは、キャプテンの松本 士苑選手。

（九州文化学園 松本 士苑主将）

「今年のチームは、走力と技術の部分が高くてとてもいいチーム。パスで崩しながら最後は決めきるというサッカー」

2005年度までは、女子校だった九州文化学園。

サッカー部は2019年度に誕生しました。

今年で創部7年目です。

創部の翌年に監督就任。6年目を迎えたのが、有光 亮太さん 44歳。

元プロサッカー選手で、V・ファーレン長崎では7年間プレー。

2012年には、チームのJ2昇格に貢献しました。

（九州文化学園 有光 亮太監督）

「(今年は)素直な選手が多い。しっかりと向き合って県高総体で出た課題を改善してきた結果が、今の結果」

監督1年目の2020年。

初の公式戦の大会となった選手権で、県大会に出場。

そして3年目の県高総体以降、すべての県大会でベスト8以上と安定した成績を残してきました。

ただ これまで県大会で4度、ベスト4に進出しながらもすべて敗戦。

今年の新人戦、県高総体ともに、準決勝の壁を破ることはできませんでした。

◇準々決勝では優勝候補「国見」準決勝で「長崎南山」を撃破

今回は初の決勝進出。そして目指すは、県制覇へ。

重要視したのは、“攻守の切り替え” です。

攻撃から守備、または守備から攻撃へと、切り替えの速さと質が重要な要素の一つにあげられる現代のサッカー。

九文は攻守の切り替えに対応するため、走力とフィジカルを強化しました。

迎えた選手権県大会。

準々決勝で、優勝候補筆頭の「国見」を初めて破ると、5度目の挑戦となった準決勝では、素早い攻守の切り替えで「長崎南山」を終始圧倒。

5得点をあげ、初の決勝進出を果たしました。

（九州文化学園 有光 亮太監督）

「優勝していく、上まで行くチームっていうのは、大会通じて成長していくチームだということは常に言っていた。

サッカー人としても、人としても、大会通じて大人になっていく彼らを見て、心強いなとも思いますし、うれしい」

（九州文化学園 松本 士苑主将）

「走力の部分と決定力の部分がしっかり出せていて、1人ひとりの守備の対応だったり、1人ひとり決め切るというところがこの大会は良い。決勝で勝って、もっと学校の名前を全国に響かせたい」

◆2年連続 決勝進出した実力校『創成館』狙うは2度目の優勝

（創成館 久留 貴明監督）

「あと一試合だぞ。そのゲームをめちゃくちゃ楽しんで、サッカーして勝ったら人生変わるね。だから今週のこの練習はいつも通りだけど、すごい大事。気を引き締めてケガなく、もっと集中して！」

2年連続の決勝進出を果たした 創成館。

部員86人で狙うは、2度目の優勝です。

（創成館 阿部 巧翔主将）

「1秒でも早くゴールへ向かい、守備の面でも球際だったりを勝って、苦しい時にこそチーム一丸となって戦えるチーム」

高校サッカーは「新人戦」「高総体」「選手権」のほかに、年間を通して行われる「リーグ戦」があります。

創成館は、県内の強豪が集まる県一部リーグに所属し、ここまで15試合で13勝2分と圧倒的な成績を残して、首位に立っています。

一方、トーナメント戦となる新人戦や県高総体では、ベスト8で敗退。

キャプテンでキーパーの阿部 巧翔選手。

“攻撃では縦に速く、守備では全員で守る” 創成館のサッカーができなかったと振り返ります。

（創成館 阿部 巧翔主将）

「トーナメントは一発勝負で、入りからアグレッシブにやるシーンが増えるが、そこで前へ前へなりすぎて慌てていた」

◇「球際の強さ」「スピードプレー」基準を全国レベルに…

全国大会へ進む学校との差は…。

今年8月、前回の冬の選手権覇者「前橋育英」や、今年のインターハイ準優勝の「大津」と試合を行いました。

全国トップレベルのチームの個人技術の高さ、プレースピードのレベルの違いを痛感。

チームが目指すべき基準を体感できたことが大きな経験になったと、久留 貴明監督は話します。

（創成館 久留 貴明監督）

「スピード、切り替え、テクニック、すべてにおいて一流のチームと間近で試合ができて、本当にいい経験。

当たり前の “攻める、切り替えて守備をする”、そこの原理原則がすごい」

決勝のピッチで笑うために。

球際の強さ、スピードプレーの基準を全国レベルに合わせ、練習に取り組んできました。

そして、冬の選手権県大会。

今年のトーナメント戦で、初の県大会ベスト4に進み、シード校のひとつ「海星」との準決勝。

延長の末にゴールを決め、決勝戦にコマを進めました。

（創成館 久留 貴明監督）

「夏はすごく、みんな一生懸命鍛えて頑張ってくれた。毎日の積み重ねが結果として出た」

両校は今シーズン「リーグ戦」と「県高総体」で対戦し、1勝1分1敗の五分。

決勝の舞台で栄冠を掲げるのは、果たして…。

（九州文化学園 松本 士苑主将）

「相手を圧倒して勝つというところは今大会の目標なので、しっかりそこを発揮してやっていきたい」

（創成館 阿部 巧翔主将）

「全国に出たいとの思いで創成館に来た。今年はキャプテンとして、最後までゴールを絶対割らせずに前の選手を信じて、優勝をつかみ取りたい」

決勝戦は、長崎スタジアムシティの「ピーススタジアム」で、9日午後0時40分にキックオフ。

NIBでは試合の模様を、午後0時35分から実況生中継でお伝えします。