お笑いタレントの柳原可奈子（39）が8日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。かつて出演していた日本テレビ「エンタの神様」でのキャッチコピーについて本音をもらす場面があった。

ゲストとしてサンドウィッチマンとトークをする中、サンドと柳原はほぼ同じ時期に「エンタ」に出ていたというトークで、リスナーから柳原が「豚でるピーチπ」というキャッチコピーだったことへの質問が寄せられた。

柳原は「何それ。キャッチコピーって相談ないですよね？オンエアでいきなりついてますよね？『豚でるピーチπ』で“とん”が豚ですよ。信じられないキャッチコピー。何これ！と思って」と苦笑。

これには伊達みきおも「ひどい！マジで？」とツッコミ。富澤は「今はないでしょうけど…」と困惑。

サンドは「お笑い界の裏番長」「ボリューム感の挟み撃ち」「お笑い界のアウトレイジ」と変遷していったといい、柳原は「ちょっと平成が詰まってます、このキャッチコピー」とツッコミ。「キャッチコピーっていうこと自体が令和にあんまりない、懐かしい」と懐かしんだ。