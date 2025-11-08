日本人の多くが疲労を感じている。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、先進国の中で最下位だ。疲れたまま働くことで生産効率が下がり、経済が伸びず、給料も上がらない、という悪循環に陥っている」という――。

※本稿は、梶本修身『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）の一部を再編集したものです。

■「疲労大国」ニッポンの謎

日本人といえば、休みなく働いていて、常に勤勉……というイメージがあるかもしれませんが、実は日本人の労働時間は、世界各国と比較して、それほど長いわけではないのです。

とくにコロナ禍以降は、在宅ワークなどの働き方の多様化が進んでいますし、すっかり当たり前になったネットショッピングや食事の宅配サービスも、忙しい日々をサポートしてくれています。

本来は、以前と比べてラクになったと感じる人が増えてもおかしくないはずです。

それなのに、80％の日本人が「疲労している」という調査もあるほどです。疲れている日本人がいっこうに減らないのは、どうしてなのか。

そこにはもちろん、スマートフォンの普及や気候変動など、現代特有のさまざまな要因も考えられるでしょう。

しかし、「日本人ならではの原因」も大きく関わっているのではないか、という私個人の見解から、「日本人の休み方」を考えてみました。

■「仲間外れになりたくない」が負担に

私が考える、疲れを招く「日本人ならではの原因」とは、「所属重視文化」と「もったいない精神」です。

まず「所属重視文化」。日本人は、とにかく孤立を嫌がる傾向があり、何かしらのコミュニティに属することを非常に好みます。会社や学校はともかく、習い事やママ友など、仕事以外でもどこかのグループに参加しているという人が多いのではないでしょうか。

その気持ちは、子どもへの叱り方にも表れています。

海外では子どもに反省させるときは「家に閉じ込める」のが罰であるのに対し、日本では「出ていきなさい」ということが多い。つまり、コミュニティから外れることが脅威なのです。

大人になっても「仲間外れになりたくない」という意識が根強く、特定の人間関係の中に、無理してでもいようとします。そのストレスが知らず知らずのうちに脳への負担となり、疲労につながっている可能性があると思います。

■労働時間は先進国の平均以下だが…

そして、「もったいない精神」。これは本来、物を大切にする姿勢など、日本人として誇るべき美しい文化です。しかし最近は、「週末に休んで何もしないなんて、もったいない」「お金がもったいないから、暑くてもエアコンを控えよう」など、「もったいない」という感覚が少しずれているように思うのです。

そこに生じる負荷が、疲れを増長させているように感じています。

「所属重視文化」も「もったいない精神」も、円滑に日本社会を動かすために培ってきたもので、悪いことではありません。

しかし、「疲れを取る」という観点からすると、この2つの概念に縛られている状態は、見直してもよい時代にきているのではないか……と考えます。

OECD（経済協力開発機構）が発表した2023年の年間労働時間ランキングでは、日本は年間1611時間で31位でした。平均の1742時間を下回り、G7でカナダ、アメリカ、イタリアに次いで4番目の長さです。

■生産効率は横ばいで、給料も上がらない

労働時間が短く、生産性が高ければ問題はありません。むしろ理想的です。

というわけで、ここで国民一人あたりの名目GDP（国内総生産）も併せて見てみましょう。これは端的に言うと「その国の人たちが、平均してどれだけお金を生み出しているか」を示す指標です。IMF（国際通貨基金）の2024年データによると日本は38位。労働時間よりさらに順位を落としています。

ここ30年間でも日本の名目GDPはほぼ横ばいで、他の先進国と比べるとかなり低い伸び率。日本の生産効率は、ずっと上がっていないのです。また、就業者一人あたりの労働生産性は、上の表の通り。日本はOECD加盟38カ国中32位です。

出所＝『お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）P7

これは政治の問題だけでなく、「日本人は、疲労の蓄積で、生産効率が上がらない」という可能性もあるのではないでしょうか。

疲れたまま働くことで効率が下がり、経済が伸びず、給料も上がらない。そんな悪循環に陥っています。

■日本人の半分近くが6時間も寝ていない

多くの日本人が疲れを感じていますが、ここで注目したいのが「女性の疲れ」です。

今回の本の制作にあたっても、編集担当の女性たちから「まわりを含め、30代・40代の女性が疲れ切っています！」という切実な声が上がりました。

実際、個人差はあるものの、女性のほうが疲れているのは確かです。

その一因が「睡眠時間」。

疲労回復に不可欠な睡眠ですが、日本人の平均睡眠時間は、OECD加盟国中、最下位の7時間22分（2021年）。とくに、日本の研究論文をまとめた調査研究で、20〜50代の成人においては、男女ともに約4〜5割が、1日あたりの睡眠時間が6時間未満であることが示されています。

さらに女性は男性より平均13分も短く、6時間未満の人の割合も男性より多いのが現状です。

出所＝『お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）P9

慢性的な睡眠不足が、日々の疲労感につながっているのは間違いないでしょう。

■女性のほうが睡眠不足なのは日本だけ

さらに、日本以外の先進国では、多くの国で、女性のほうが男性より長く眠っています。唯一、韓国は男女同時間でしたが、日本のように女性が短いケースは例外的です。同年代の男女の調査でも、「疲れている」割合は女性のほうが高いという結果もありました。

女性の社会進出が進む一方で、日本では家事や育児の多くを女性が担っていることも理由でしょう。

だからこそ、今もっとも「休養力＝疲れを回復する力」が必要なのは、日本人女性といえるかもしれません。

きちんと「休養力」を身につけることで、いうまでもなく、疲労の予防と回復が期待できます。

すでに疲労対策に取り組んでいる方もいると思いますが、よかれと思って続けている習慣が、実は逆効果になっているケースも少なくありません。疲労医学の視点から見た「正しい休み方と回復メソッド」を理解することが重要です。

■「休養力」を高めれば好循環に変わる

疲れが取れると心も体もラクになり、健康的になるのはもちろん、結果的には仕事の効率も上がります。すると、時間の使い方も上手になり、人生がより豊かに。副業に取り組んだり、資格の勉強をしたりすれば、キャリアアップや年収の増加につながることもあるでしょう。

アンチエイジングや生活習慣病の予防など、派生的なメリットがたくさん生まれてくることも間違いありません。

これこそが、正しい休養が生むポジティブな好循環です。

そして、その休養力を高めるカギは、「脳」と「自律神経」。

梶本修身『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）

「疲れをとるのだから、休ませるべきは体では？」と思う方も多いでしょうが、まずはその認識を見直す必要があります。

とくに現代の日本では、多くの人が自律神経がクタクタに疲弊しきっています。冒頭でお話した「所属重視文化」と「もったいない精神」も自律神経に大きな負担をかける要因と考えられます。

自律神経の「安心・安全・快適」こそが、疲労回復のキーワード。いま、あなたが日常生活でケアを必要としているのは、「体」ではなく「脳」。

とりわけ、自律神経をいたわることです。「脳ファースト」を心がけることで確実に疲労度は変わりますし、「疲れた」「だるい」といった口グセもおのずと減っていくはずです。

梶本 修身（かじもと・おさみ）

東京疲労・睡眠クリニック院長

医師・医学博士。大阪大学大学院医学研究科修了。2003年より産官学連携「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」研究統括責任者。自らプログラム作成したニンテンドーDS『アタマスキャン』は30万枚を超えるベストセラーとなり、脳年齢ブームを起こす。著書に『すべての疲労は脳が原因1・2・3』（集英社）、『寝ても寝ても疲れがとれない人のための スッキリした朝に変わる睡眠の本』（PHP研究所）などがある。「ホンマでっか⁉TV」ほか、「ためしてガッテン」、「世界一受けたい授業」、「林修の今でしょ！講座」など、TVやラジオにも多数出演。

（東京疲労・睡眠クリニック院長 梶本 修身）