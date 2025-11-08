大阪府池田市の集合住宅で、2歳の長女に毛布をかけて覆いかぶさり窒息死させたなどとして、29歳の母親が逮捕されました。

【写真を見る】「ぐずって言うことを聞いてくれない苛立ちから」2歳長女に毛布かけ窒息死させたか 母親（29）逮捕 背景に育児ストレスか 大阪・池田市

傷害致死の疑いで送検されたのは、大阪府池田市の無職・泉玲奈容疑者（29）です。

泉容疑者は今月5日午後、池田市の自宅で2歳の長女・陽葵ちゃんがぐずることに腹を立て、毛布を投げつけて上から覆いかぶさり胸部を圧迫し死亡させた疑いがもたれています。司法解剖の結果、死因は窒息で、外傷などは確認されていません。

泉容疑者の親族は「以前から育児について悩んでいて、ストレスを抱えていた」と話しているということです。

近くに住む人は…

近隣住民

「全然、違和感は感じなかった。どんないきさつで、そんなことになったのか。そんなふうには見えなかった。普通の親子という関係」

調べに対し、泉容疑者は「子どもがぐずって言うことを聞いてくれない苛立ちから、上半身をおさえつけた」と話していて、警察は背景に育児ストレスがあったとみて捜査しています。