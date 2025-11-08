SUPER JUNIOR・キュヒョンが歌う“冬バラード”とは…新ソロEPタイトル曲『初雪のように』に集まる期待

SUPER JUNIOR・キュヒョンが、冬の感性をたっぷり込めたEPを引っ提げてカムバックする。

所属事務所Antennaは11月7日、公式SNSを通じてキュヒョンの新EP『The Classic』のトラックリストを公開した。

公開されたトラックリストによると、『The Classic』にはタイトル曲『初雪のように』をはじめ、『昼寝』『Goodbye, My Friend』『思い出に生きて』『羅針盤』の全5曲が収録されている。

（写真＝Antenna）

今回のEPには所属事務所代表のユ・ヒヨルをはじめ、多くのバラード名曲を生み出してきたシム・ヒョンボ、ミン・ヨンジェ、ソ・ドンファンなど実力派クリエイター陣が参加しており、音楽的深みをさらに加えている。

『The Classic』は、キュヒョンが昨年11月に発売した正規アルバム『COLORS』以来、約1年ぶりに発表する新作。キュヒョンは『The Classic』を通して、バラードというジャンルが持つ価値を改めて見つめ直す。

幅広い音楽的スペクトラムの中で、「バラード歌手キュヒョン」の核心を再び照らし、この冬多くのリスナーの心を掴むことが期待される。甘やかな声、繊細な感情表現、優れた歌唱力を兼ね備えたキュヒョンが、新たに聞かせる物語に注目が集まっている。

キュヒョンのEP『The Classic』は、来る11月20日午後6時より各種音源サイトにて配信開始される。