◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 東京Ｖ０―０福岡（８日・味スタ）

東京Ｖがホームで福岡と対戦し、０―０で引き分けた。

試合を通して優位に進める時間が長く、相手を上回る１２本のシュートを放ったが、なかなかゴールは奪えず無得点。それでも、ＧＫマテウス、ＤＦ宮原、林、谷口の３バックを中心とした守備が福岡にほとんど決定機を作らせず、今季リーグ２位の１７試合目の無失点試合で０―０で引き分けに終わった。

この試合と同時刻開催で首位の鹿島が横浜ＦＣに２―１で勝利。この結果、東京Ｖのホーム最終戦となる鹿島戦（１１月３０日、味スタ）で鹿島が勝利し、２位柏が敗れた場合、優勝が決まる可能性が出てきた。

前半戦で０―４で敗れた強敵との対戦となるが、東京Ｖの選手たちは、すでに鹿島の優勝阻止へ闘志を燃やす。ＤＦ谷口栄斗が「味スタでシャーレを掲げる姿をサポーターに見せてはいけないと思いますし、選手おのおのがそういったプライドを出さないといけない試合。バトルの部分でより磨きをかけなければ圧倒されてしまう。素晴らしいチームだと思いますが、そういったクラブに勝つことが大事になってくる。勝つことだけを考えてやりたい」と話せば、主将のＭＦ森田晃樹も「鹿島が優勝を決める可能性もありますが、それだけはやらせたくない。負けるのはありえないので。僕たちに何か大きなものがかかっている試合ではないですが、しっかりプロとして、最後まで１２０％で戦っているところを見せて、勝つことが求められている」と決意表明。プライドを胸に戦い抜き、ホームでの優勝は何が何でも阻止する。